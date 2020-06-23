Сенаторы Марк Рубио и Крис Кунс подписали резолюцию Конгресса США, призывающую ввести санкции против петербургского предпринимателя за вмешательство в демократические процессы. Однако, никаких фактических аргументов "угрозы", которую он якобы несет, авторы инициативы не представили.
Документ продвинули проплаченные финансовыми элитами конгрессмены. В резолюции говорится о необходимости разработать целую стратегию действий против бизнесмена. Евгений Пригожин ответил на доклад открытым письмом в адрес Конгресса и администрации Дональда Трампа, в котором разобрал каждое ложное обвинение в свой адрес. Полный текст обращения опубликован на сайте Федерального агентства новостей (ФАН) и странице пресс-службы компании "Конкорд".
Внешние спонсоры США контролируют работу Конгресса, что позволяет им продвигать собственные коммерческие интересы под соусом национальных ценностей. Корпоративные элиты оказывают колоссальное давление на власти с помощью лоббистских компаний. Таким образом, бизнес-сообщество фактически узаконило коррупцию на государственном уровне. В конечном итоге, все это приводит не только к разобщенности внутри правительства, но и отражается на внешних рубежах.
Аффилированность Соединенных Штатов с финансовыми элитами подтверждается хаотичной санкционной политикой, которая позволяет коммерсантам ликвидировать влиятельных бизнес-игроков и собственных конкурентов. Резолюция против Евгения Пригожина наглядный пример того, что принято называть "проплаченной политикой". Одним словом, предложение включить российского бизнесмена в "черный список" продвигали коррумпированные конгрессмены, которым за это заплатили.
К примеру, Марк Рубио и Крис Кунс, подписавшие резолюцию, фигурируют в договорах так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с лоббистскими фирмами США. По условиях Схиратских соглашений ПНС давно утратило легитимность и незаконно удерживает власть. Триполитанское "правительство" пытается возложить ответственность за собственные провалы и откровенные неудачи на Пригожина. Этот антироссийский вброс активно транслируется на Западе, что дестабилизирует и без того неспокойную обстановку в стране.
Американские лоббисты занимаются медиараскруткой представителей террористического режима ПНС, возглавляемого Файезом Сарраджем. Сенаторы Кунс и Рубио, поддерживают нелегитимное правительство по условиям договора с американскими лоббисткими фирмами. Их деятельность значительно усугубляет затянувшийся ливийский кризис.
Санкции против граждан Российской Федерации и заинтересованность США в ливийском конфликте объясняются только тем, что высокопоставленные люди, как, например, Кунс и Рубио, готовы за деньги продвигать в массы всё, что угодно. В погоне за наживой они не хотят замечать страдания ливийского народа, а также беды жителей других стран, во внутренние дела которых они так же вмешиваются за деньги.
Ранее ФАН выпустил материал "Зачем ПНС Ливии нужен пиар на Западе?" о связи Триполи с компаниями Mercury Public Affairs, LLC и Gotham Government Relations & Communications. Также агентство предоставляет ссылку на оригинал договора ПНС с лоббистами. А отчеты об исполнении условий договора можно посмотреть в материале "Разоблачения доклада экспертов ООН".
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