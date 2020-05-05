Вскрылись истинные мотивы наплевавшего на коронавирус Лукашенко

Белорусский лидер 3 мая подтвердил намерение провести парад Победы в Минске. По словам Лукашенко, он долго об этом думал и решил, что отменить праздничное мероприятие из-за коронавируса невозможно. При этом он заверил, что "загонять" на трибуны никого не будут – люди могут прийти исключительно добровольно.
Решением провести парад Победы 9 мая белорусский лидер хочет показать свою решительность и уверенность в борьбе с эпидемией коронавируса, считает военный эксперт Александр Алесин. Он не исключил, что власти собираются провести еще и праздничный концерт.
В решении Александра Лукашенко отсутствует логика, уверен политолог Андрей Казакевич. На его взляд, глава государства упорно не желает признавать серьезность ситуации с коронавирусом. "Без парада можно было бы или вообще обойтись, или провести его в другом безопасном для людей формате", – цитирует эксперта портал UDF.by.
Намерение Лукашенко организовать праздничные мероприятия на фоне эпидемии коронавируса серьезно обеспокоили Всемирную организацию здравоохранения. Там напомнили, что пожилые люди входят в группу риска и тяжелее остальных переносят заболевание COVID-19.
Коронавирусом в Белоруссии по последним данным заразились 18 350 человек, за сутки выявлено 784 новых случая. Александр Лукашенко по-прежнему не ввел ограничительные меры и не отменил массовые мероприятия.
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