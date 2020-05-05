Вскрылись истинные мотивы наплевавшего на коронавирус Лукашенко

Александр Лукашенко продолжает делать вид, что эпидемии коронавируса не существует. В отличие от большинства стран мира, Белоруссия не стала отказываться от праздничных майских мероприятий, в том числе парада Победы. Эксперты объяснили мотивы Лукашенко.



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