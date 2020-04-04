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Политика

Россияне стали больше одобрять работу Госдумы

Здание Госдумы в Москве. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовали рейтинг одобрения россиянами деятельности государственных институтов. Оказалось, что уровень поддержки деятельности Госдумы сильно повысился.
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Данные ВЦИОМ за март 2020 года демонстрируют, что показатель одобрения деятельности Государственной думы достиг отметки в 44,8%. Еще в феврале он находился на уровне в 35,1%. "Это – очень большой рост", – оценил динамику политолог, председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

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 Госдума седьмого созыва

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Доверия россиян к работе нижней палаты парламента выросло в период с февраля по март после того, как президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов за качественную и оперативную работу над законодательными инициативами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Также на отношения граждан к Госдуме сказалась работа над поправками в Конституцию.

Впрочем, основной повесткой сейчас является все же борьба с коронавирусом, отметил в разговоре с "Дни.ру" политолог Дмитрий Фетисов. "Думаю, когда ВЦИОМ проводил опрос, уже в сознании граждан она несколько затмила тему Конституции и стала ключевой", – рассказал эксперт.

"Непосредственно в этой повестке Государственная дума отработала эффективно", – подчеркнул Дмитрий Фетисов.

Политолог напомнил, что перед парламентариями стояла задача законодательно обеспечить поддержку функционирования органов исполнительной власти России. "Вся эта законодательная работа была проведена в кратчайшие сроки и качественно", – подчеркнул он.

"В целом, сейчас сформировался весьма высокий запрос общества на эффективную работу парламента, его активное участие в борьбе с кризисом и в контроле за ситуацией на местах. Депутатам стоит это учитывать", – в свою очередь заметил Дмитрий Бадовский.

Дмитрий Фетисов предположил, что отдельного внимания со стороны россиян мог заслужить принятый Госдумой законопроект, позволяющий вводить режим чрезвычайной ситуации. Он отметил, что общество ждало от власти решительных мер для борьбы с коронавирусом, и оно увидело готовность идти на такие меры, если этого потребует ситуация. Вместе с этим, общество увидело и качественную работу нижней палаты парламента по законодательному обеспечению этих процессов.

"На мой взгляд, немаловажную роль сыграла личная позиция многих депутатов Государственной думы. В основном, это все люди, которые имеют определенный управленческий опыт и, соответственно, определенный статус. И в тот момент, когда Госдума ушла на самоизоляцию, многие депутаты сейчас активно работают в своих регионах", – рассказал политолог.

Он рассказал, что многие народные избранники разыскивают для медиков маски, покупают их за свои деньги и доставляют специалистам. Также парламентарии принимают участие в работе мониторинговых и волонтерский центров. "Общество все это видит. И, как мне кажется, это тоже играет роль", – подчеркнул Дмитрий Фетисов.

Председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский напомнил, что в первый и последний раз в современной истории России уровень одобрения работы Госдумы находился на столь высоком уровне только в 2014-2015 годах после воссоединения с Крымом.

"Нынешний состав Госдумы начинал в октябре 2016 года с рейтингом в 34,8%. Сейчас одобрение парламента ровно на 10 процентных пунктов выше. Достаточно важный итог 3,5 лет работы депутатов", – подчеркнул Дмитрий Бадовский.

Автор: 4 апреля 2020, 13:15

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