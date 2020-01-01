Баловни судьбы: главные политические счастливчики – 2019

Для многих государственных деятелей ушедший год был непростым. Политические кризисы сотрясали США, Европу, Азию. Но некоторые из сильных мира сего смогли поймать золотую рыбку в мутной воде.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Одним из главных политических счастливчиков ушедшего года стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На прошедших в декабре парламентских выборах возглавляемая им Консервативная партия одержала историческую победу и впервые за 30 лет получила максимальный перевес над другими силами.

Теперь у Джонсона развязаны руки. Премьер-министр пообещал британцам завершить Брексит и вывести страну и Европейского союза до февраля 2020 года. Его предшественнице Терезе Мэй такая задача оказалась не по силам.

Премьер-министром Джонсон стал в июле. До этого экстравагантный политик, яркой выделяющийся из общего ряда политиков растрепанной копной светло-русых волос, возглавлял внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции явно встречает новый год в приподнятом настроении. Эрдогану удалось серьезно продвинуться в решении главной задачи - подавлении курдского сопротивления. В начале 2018 года он вторгся в северо-западную сирийскую провинцию Африн и разбил отряды курдской самообороны.

Логическим продолжением стала операция "Источник мира". В октябре 2019 года турецкая армия вошла в пограничные районы Сирии и вынудила курдов отступить на 30 километров вглубь страны. Анкара считает курдских ополченцев террористами. Оставленные позиции заняли подразделения турецкой армии и сирийских войск, а также российская военная полиция.

Операцией против курдов Эрдоган смог не только укрепить турецкие рубежи, но и поправить собственное положение. Рейтинг одобрения Эрдогана вырос до 48% – это самый высокий показатель с момента президентских выборов в июне 2018 года.

Геополитические аппетиты "султана" растут. Сообщается, что Анкара готова оказать военную помощь ливийскому правительству Файеза Сараджа и отразить наступление маршала Халифы Хафтара.

Бизнесмен Игорь Коломойский

Прошедший год оказался крайне удачным для олигарха Игоря Коломойского. В новый год влиятельный бизнесмен входит в роли серого кардинала украинской политики. Не занимая формально государственных должностей, предприниматель оказывает колоссальное влияние на политику официального Киева.

Коломойский несколько лет провел в Израиле. На берега Средиземного моря бизнесмен уехал из-за конфликта с тогдашним президентом Петром Порошенко. Олигарха сняли с поста главы Днепропетровской области и национализировали принадлежавший ему "Приватбанк".

Весной прошлого года Коломойский взял реванш. После победы Владимира Зеленского бизнесмен вернулся на Украину. Нового главу государства нередко называют марионеткой олигарха.

Сам Зеленский уверяет, что с Коломойским у него исключительно деловые отношения. Но кто в это верит?





Президент Сирии Башар Асад

Дела у Башара Асада с каждым годом все лучше. Прошедший год окончательно показал, что сирийский лидер вышел победителем из гражданской войны. Официальный Дамаск смог вернуть под контроль значительную часть страны.

Успехи последних нескольких лет были подкреплены военными операциями и дипломатическими усилиями в 2019 году. В августе сирийские войска взяли под контроль южную часть провинции Идлиб – последнего оплота боевиков.

В декабре армия начала новое наступление на позиции террористов. "Освобождение провинции Идлиб военными средствами займет немного времени", – пообещал Асад.

Победы в Идлибе дополнились успехами в курдской провинции Рожава. Администрация региона попросила у Дамаска защиты от наступления турецкой армии. Сирийские войска спустя много лет вернулись на мятежную территорию и подняли флаги над городами.