Уверенное большинство в МГД получили сторонники "Единой России"

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Понедельник 9 сентября
Лента новостей
15:49
Хватит заливать глаза: 70-летний Леонтьев отвернулся от стакана
15:42
Пассажир "Аэрофлота" умер во время полета
15:38
"Я не знала даже": растерянная Пугачева высказалась о сносе замка
15:16
"Иисус Христос – суперзвезда" возвращается на столичную сцену
15:15
Андрей Державин споет "Песни о хорошем"
14:47
Электронные сигареты спровоцировали смертельную эпидемию
14:46
Крах семьи Черно и Оганесяна: пышка из "Дома-2" объявила о разводе
14:45
В Удмуртии произошла смертельная авария
14:43
Звезды Instagram расскажут как заработать в соцсетях
14:24
Почему мужчины бросают женщин
14:23
Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз
13:57
Загитова предстала в образе Клеопатры
13:50
Ребенок погиб: в Краснодаре дерево рухнуло на детский сад
13:35
"Котируюсь на "рынке шкур": Чехова высказалась об эскорт-услугах
13:29
"Это была адская жизнь": Цымбалюк-Романовская о сексе с Джигарханяном
13:22
Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
13:17
"Так и сяк, а мужчина не клюет": 39-летняя Куриленко показала свои прелести
13:16
Рейс Ереван-Москва задержали из-за сообщения о бомбе
13:07
Меган Маркл ранила престарелую Елизавету II в самое сердце
12:47
В Калининграде машина сбила маленького ребенка
12:36
Кудрявцева закричала при виде упавшей в воду дочери
12:34
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
12:17
Фоменко на автомобиле сорвался в пропасть
12:16
Марка Захарова выписывают из больницы
12:12
"Ей стоит прощения попросить": Нино Катамадзе отчихвостили после признания в любви
12:00
В супермаркете под Москвой жестоко избили покупателя
11:49
Вулкан выстрелил: названа причина обвала на Крымском мосту
11:41
Пришедшая на кладбище Максакова жестко отреагировала на наглые вопросы
11:34
Мощный тайфун затопил улицы и дома на Дальнем Востоке
11:34
Ищут пожарные, ищет милиция: Пугачева пропала во время выборов
11:31
"Я очень тебя любил!": Гуф после расставания подкатывает к гордой Топурии
11:14
Трое пострадавших: в Петербурге столкнулись две легковушки
10:58
В Подмосковье мужчина похитил калитку детской поликлиники
10:53
Шикарный замок Максима Галкина хотят снести
10:43
Найдена спасающая от рака специя
10:40
"Я столько не зарабатываю!": Панайотов шокирован миллионами Жасмин
10:31
"Никогда!": певица Слава отказалась от женской мечты
10:28
Всыплют ремня: малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны
10:22
"Это моя земля": популярный певец заговорил об украинском гражданстве
10:21
Напившаяся Вика Морозова разрыдалась от одиночества
10:10
Чемпионка мира упала в обморок на глазах у публики
09:55
"Он просто их украл": муж подло "кинул" Лолиту на огромную сумму
09:52
Сын Рудковской в пух и прах разбил обидчика
09:47
Гороскоп на неделю
09:40
Собчак выступила с заявлением о второй беременности
09:36
Компания British Airways отменила 1,5 тысячи авиарейсов
09:12
Юдашкина выставила напоказ свою огромную тыкву
09:10
Найден сенсационный способ борьбы с ВИЧ
09:03
Медведев потерпел досадное поражение
08:57
"Болезнь затянулась": комедийная актриса призналась в сильном страхе
08:22
Ведущая Первого канала рассталась с мужем
08:17
"Чуть не подрались": Навка устроила перепалку с известной журналисткой
08:10
Медведева рухнула на льду перед Загитовой
08:04
"Нас мотало так": раскрыты подробности экстренной посадки самолета Путина
07:09
"45-летняя женщина трудной судьбы": иссохшую Бузову облили помоями
06:22
"Борьба с ветряными мельницами": Бородина о скандалах со свекровью
04:17
"Гуру всех куриц": Риту Дакоту крепко приложили
02:28
"Золотой" костюм Лопес шокировал народ
00:15
Бывший солист группы "Корни" откровенно рассказал о продажности
22:36
"Детский разврат": папарацци застукали дочь Джонни Деппа с парнем
20:08
Плохая мать: Меган Маркл закидали камнями
18:10
В Москве поймали заблудившегося енота
18:05
Нурмагомедов обогнал Бузову после триумфального боя
17:53
В жуткой аварии под Санкт-Петербургом погибли люди
17:47
Карточный долг: звезде "Дома-2" пришлось продать квартиру
16:59
Обнародованы детали свадьбы Бондарчука и Андреевой
16:17
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
15:24
Копающегося в грязном белье Малахова предупредили о серьезных последствиях
15:04
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
14:09
Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину
13:27
"Катастрофа": Дайнеко в странной позе озадачила поклонников
12:48
"Суперзажигалочка": 55-летняя Апина возбудила россиян своими формами
12:33
Старается ради любовника: Волочкова внезапно помолодела на 20 лет
11:57
Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске
11:22
Виторган показал округлившийся живот молодой спутницы
11:03
Сын мешал Пугачевой: Галкин ошарашил неожиданным признанием на всю страну
10:27
Поборовший болезнь Корчевников резко осунулся
10:20
Изнывающая без Тарасова Бузова больно уколола роженицу Костенко
08:07
Зеленский получил от Путина инструкции по Донбассу
06:12
Девочка из России погибла в бассейне на Кипре
04:53
"Расцвела": Барановская показала свадебное платье
02:18
"Французская бульдожка": Успенскую разнесли за подражание секс-символу
00:15
Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом
22:02
Галкин и Лазарев посоветовали бедняге-Гагариной выпить
20:09
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
18:07
Напавший на Памфилову рассказал о мотивах
17:39
"Издеваться не позволим!": Лукашенко вышел из себя на людях
17:25
Все на показ: король Малайзии откровенно рассказал о разводе с русской красоткой
17:10
"Обожаю его": Тодоренко публично призналась в любви другому мужчине
16:39
"Не факт": Виторган высказался о поиске близкого человека
16:23
"Не усваивалась даже вода": Погребняк откровенно о первых родах
16:22
"Проклятие сериала про няню": россияне молятся за Заворотнюк
14:46
Трусливый Зеленский исполнил волю Путина
14:04
Война за наследство: кому достанется имущество Федосеевой-Шукшиной
13:21
Чехову не узнали после жесткой диеты
12:25
Грязный обман на шоу Шепелева на Первом канале
11:49
"Раны залечиваем": Валерия о потере ребенка
11:11
Похорошевшая Пугачева вернулась в Москву с большим скандалом
10:35
Обнаженная Волочкова в бане растопырила коленки
08:09
Угрожающий Путину Лукашенко вызвал отвращение
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я столько не зарабатываю!": Панайотов шокирован миллионами Жасмин
Всыплют ремня: малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
Чехову не узнали после жесткой диеты
Война за наследство: кому достанется имущество Федосеевой-Шукшиной
"Не усваивалась даже вода": Погребняк откровенно о первых родах
Политика

Уверенное большинство в МГД получили сторонники "Единой России"

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
В минувшее воскресенье в столице прошло голосование по новому составу Мосгордумы. Как российские, так и зарубежные эксперты отметили высокий уровень подготовки и проведения выборов, а также успех эксперимента по внедрению электронного голосования. В обновленный городской парламент попали те, кто работал с избирателями и доносил до людей свое мнение, а не устраивал скандалы в собственных корыстных целях, подчеркнули аналитики. 
прочитано 238 раз

ПО ТЕМЕ

Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму

Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

нешуточные страсти

Как сообщили в Московской городской избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. Голосование прошло с минимальным количеством нарушений. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, жалоб от наблюдателей и комиссий не поступало.

Новый, седьмой по счету состав столичного парламента представляет интересы всех горожан. В Мосгордуму попали люди самых разных взглядов – от либералов, которых явно не хватало в прошлых созывах, до ярых коммунистов. 

Большинство в новом составе парламента получили самовыдвиженцы, поддержанные "Единой Россией", уточнила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В седьмой Мосгордуме они станут большинством, заняв 25 из 45 мест, то есть более половины.

Так, в избирательном округе №1 победу одержал самовыдвиженец Андрей Титов. В четвертом округе сильнее всех оказалась спортсменка и телеведущая Мария Киселева. Избиратели в пятом округе отдали предпочтение телеведущему Роману Бабаяну, в округе №25 выиграла Людмила Стебенкова, а в 41-м округе – Евгений Герасимов.

Неплохо выступили и представители оппозиции. Они получат 20 мест в обновленном парламенте. Можно сказать, что КПРФ, "Яблоко" и "Справедливая Россия" победили там, где выставили сильных и ярких кандидатов.

Итоги выборов прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, страсти в столице творились нешуточные. Он поздравил народных избранников и выразил надежду на конструктивную работу на благо москвичей.

"Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", – подчеркнул Собянин.

На уровне мировых мегаполисов

Явка на вчерашних выборах составила 21,77%. Это чуть выше результатов 2014 года, когда к избирательным урнам пришло чуть более 21% имеющих право голова москвичей. В невысокой явке в столице нет ничего удивительного: она соответствует уровню европейских и американских мегаполисов, отмечают эксперты. 

"Это характерно для выборов муниципальных, региональных. Понятно, что на выборах, скажем, мэра, явка выше, когда выбирают представительную власть – явка ниже", – пояснил политолог Евгений Минченко.

В свою очередь, политический аналитик Александр Асафаров уверен, что на явку повлиял климатический фактор, а также празднование Дня города. "Хорошая погода в Москве, продолжающееся прекрасное лето, которое, конечно, часть избирателей оставило на дачах. Они уехали. Плюс, у нас же колоссальный день города проходит, колоссальный праздник", – пояснил эксперт.

Фото: Агентство городских новостей

На одном языке с молодежью

Одной из главных интриг прошедших выборов было электронное голосование. В столице оно проводилось в формате эксперимента. Перед организаторами стояла важная и крайне ответственная задача, ведь от успеха онлайн-голосования в Москве зависело внедрение системы уже в общероссийском масштабе.

Сейчас уже без всякого сомнения можно сказать: эксперимент прошел с большим успехом и показал отличные результаты. Явка на электронном голосовании более чем в четыре раза превысила общегородской результат и достигла 92%, при этом серьезных сбоев не было. "Думаю, рано или поздно мы придем и к электронному голосованию, и к электронному сбору подписей", - полагает Евгений Минченко.

Одно из главных преимуществ онлайн-голосования – удобство, отмечают эксперты. "Ты зарегистрировался и в любом месте, где бы ты не находился, в установленное время можешь проголосовать", – пояснил председатель Фонда правления развития гражданского общества Константин Костин.

По его мнению, традиционная процедура голосования не сможет существовать в современных демократических системах, поэтому во всем мире наблюдается падение явки. С новым поколением нужно говорить на одном языке и предлагать ему современные способы политической активности, подчеркнул Костин. Электронное голосование прекрасно для этого подходит.

Эксперт призвал не придавать сбоям особого значения. Он напомнил, что при введении КОИБов было немало проблем, но теперь ими оснащены большинство участков Москвы.

Фото: Агентство городских новостей

Достучаться до людей

В целом, подвели итоги аналитики, победу на выборах одержал тот, кто сумел погрузиться в локальные городские проблемы, а не использовал предвыборную кампанию для нагнетения протестных настроений в собственных целях. "Люди понимают, что Мосгордума – это не место для космических вопросов и вопросов страны. Это про жизнь двора, это про жизнь района", – подчеркнул Роман Романов.

В свою очередь, Александр Асафов дал высокую оценку так называемой подписной кампании. Плюс в том, уверен эксперт, что кандидаты лично общаются с избирателями, убеждают их поставить подпись за выдвижение. Особенно эксперт отметил инициативу единороссов: они отказались от парламентского преимущества и вместе с остальными отправились собирать подписи.

"Как раз во время подписной кампании они должны были лично прийти к большому количеству своих избирателей, чтобы с ними познакомиться и рассказать о себе: почему нужно в перспективе голосовать именно за них. А так, конечно, агитация в этом году, в этом политическом сезоне, была, по-моему, максимально широкая", – рассказал Асафов.

В итоге кампания получилась яркая и интересная, резюмировал политолог. А те, кто заранее нагнетал негатив, в выборах участвовать, по всей видимости, не хотели, предположил эксперт.

Фото: Агентство городских новостей

"Умное голосование" не помогло

Очередную неудачу потерпела "несистемная" оппозиция. В этот раз она предложила избирателям так называемое умное голосование с определенным списком кандидатов. Но стратегия "борцов с режимом" провалилась, констатировали эксперты.

"Они не смогли мобилизовать дополнительный протестный электорат и те результаты, которые мы увидим на отдельных округах, это уже дополнительная мобилизация внутри тех 20%, которые традиционно приходят на выборы", – пояснил социолог и политический консультант Роман Романов.

По словам Константина Костина, организаторы "умного голосования" рассчитывали, что смогут направить 10% новых избирателей в нужном для себя направлении. "Но мы видим, что эти 10% не появились на участках, соответственно, и направлять было особо некого", – констатировал эксперт. А Евгений Минченко назвал стратегию "несистемной" оппозиции "хитрым голосованием".

Фото: Агентство городских новостей

Взгляд со стороны

Положительно об избирательной кампании в Мосгордуму высказались и зарубежные эксперты. Так, профессор Школы международных исследований в Париже Патрик Бруно назвал электронное голосование способом привлечь молодежь на выборы.

Другой французский эксперт, Вероника Руэз, отметила, что в ее стране электронного голосования пока нет. "Но нам показали, как эта система работает. Особенно приятно, что французский специалист давал советы по улучшению этой системы", – сказала наблюдатель.

Эксперт Педро Маурино из Испании приезжает на российские выборы уже девять лет. Он отметил огромный прогресс избирательной системы России, подчеркнув, что с каждым годом выборы становятся прозрачнее и интереснее.

Доволен избирательной кампанией остался и наблюдатель из Италии Альберто Бьянко. "В прошлом году я был в Москве на мэрских выборах, и сегодня я вижу, сколько изменений произошло, новые технологии были применены в различных сферах. Впечатление позитивное", – сказал наблюдатель.

Автор: 9 сентября 2019, 15:14

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

На Украине вскрылись подробности о переговорах Путина с Зеленским
Лукашенко предъявлено суровое обвинение
Интимное сообщение Порошенко опубликовано в Сети
Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму

Шоу-бизнес

Хватит заливать глаза: 70-летний Леонтьев отвернулся от стакана
"Я не знала даже": растерянная Пугачева высказалась о сносе замка
Крах семьи Черно и Оганесяна: пышка из "Дома-2" объявила о разводе
"Пьян или под наркотой": губернатору доложили об опозорившем город Билане

Проишествия

Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель
Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" погиб в жутком ДТП
В Вологодской области упал вертолет (видео)

Lifestyle

Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
Политика

На Украине вскрылись подробности о переговорах Путина с Зеленским

Внимание было уделено тону общения двух президентов
Шоу-бизнес

Напившаяся Вика Морозова разрыдалась от одиночества

Артистка разоткровенничалась
Шоу-бизнес

Фоменко на автомобиле сорвался в пропасть

Шоумен не соблюдал правила безопасности

Шоу-бизнес

"Он просто их украл": муж подло "кинул" Лолиту на огромную сумму

Артистка сделала шокирующее признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева рухнула на льду перед Загитовой
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева
Удаление легкого: вейп сломал жизнь юного спортсмена

Регионы

Вулкан выстрелил: названа причина обвала на Крымском мосту
Мощный тайфун затопил улицы и дома на Дальнем Востоке
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru