Уверенное большинство в МГД получили сторонники "Единой России"

В минувшее воскресенье в столице прошло голосование по новому составу Мосгордумы. Как российские, так и зарубежные эксперты отметили высокий уровень подготовки и проведения выборов, а также успех эксперимента по внедрению электронного голосования. В обновленный городской парламент попали те, кто работал с избирателями и доносил до людей свое мнение, а не устраивал скандалы в собственных корыстных целях, подчеркнули аналитики.



нешуточные страсти

Как сообщили в Московской городской избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. Голосование прошло с минимальным количеством нарушений. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, жалоб от наблюдателей и комиссий не поступало.

Новый, седьмой по счету состав столичного парламента представляет интересы всех горожан. В Мосгордуму попали люди самых разных взглядов – от либералов, которых явно не хватало в прошлых созывах, до ярых коммунистов.

Большинство в новом составе парламента получили самовыдвиженцы, поддержанные "Единой Россией", уточнила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В седьмой Мосгордуме они станут большинством, заняв 25 из 45 мест, то есть более половины.

Так, в избирательном округе №1 победу одержал самовыдвиженец Андрей Титов. В четвертом округе сильнее всех оказалась спортсменка и телеведущая Мария Киселева. Избиратели в пятом округе отдали предпочтение телеведущему Роману Бабаяну, в округе №25 выиграла Людмила Стебенкова, а в 41-м округе – Евгений Герасимов.

Неплохо выступили и представители оппозиции. Они получат 20 мест в обновленном парламенте. Можно сказать, что КПРФ, "Яблоко" и "Справедливая Россия" победили там, где выставили сильных и ярких кандидатов.

Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 8, 2019

Итоги выборов прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, страсти в столице творились нешуточные. Он поздравил народных избранников и выразил надежду на конструктивную работу на благо москвичей.

"Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", – подчеркнул Собянин.

На уровне мировых мегаполисов

Явка на вчерашних выборах составила 21,77%. Это чуть выше результатов 2014 года, когда к избирательным урнам пришло чуть более 21% имеющих право голова москвичей. В невысокой явке в столице нет ничего удивительного: она соответствует уровню европейских и американских мегаполисов, отмечают эксперты.

"Это характерно для выборов муниципальных, региональных. Понятно, что на выборах, скажем, мэра, явка выше, когда выбирают представительную власть – явка ниже", – пояснил политолог Евгений Минченко.

В свою очередь, политический аналитик Александр Асафаров уверен, что на явку повлиял климатический фактор, а также празднование Дня города. "Хорошая погода в Москве, продолжающееся прекрасное лето, которое, конечно, часть избирателей оставило на дачах. Они уехали. Плюс, у нас же колоссальный день города проходит, колоссальный праздник", – пояснил эксперт.

На одном языке с молодежью

Одной из главных интриг прошедших выборов было электронное голосование. В столице оно проводилось в формате эксперимента. Перед организаторами стояла важная и крайне ответственная задача, ведь от успеха онлайн-голосования в Москве зависело внедрение системы уже в общероссийском масштабе.

Сейчас уже без всякого сомнения можно сказать: эксперимент прошел с большим успехом и показал отличные результаты. Явка на электронном голосовании более чем в четыре раза превысила общегородской результат и достигла 92%, при этом серьезных сбоев не было. "Думаю, рано или поздно мы придем и к электронному голосованию, и к электронному сбору подписей", - полагает Евгений Минченко.

Одно из главных преимуществ онлайн-голосования – удобство, отмечают эксперты. "Ты зарегистрировался и в любом месте, где бы ты не находился, в установленное время можешь проголосовать", – пояснил председатель Фонда правления развития гражданского общества Константин Костин.

По его мнению, традиционная процедура голосования не сможет существовать в современных демократических системах, поэтому во всем мире наблюдается падение явки. С новым поколением нужно говорить на одном языке и предлагать ему современные способы политической активности, подчеркнул Костин. Электронное голосование прекрасно для этого подходит.

Эксперт призвал не придавать сбоям особого значения. Он напомнил, что при введении КОИБов было немало проблем, но теперь ими оснащены большинство участков Москвы.

Достучаться до людей

В целом, подвели итоги аналитики, победу на выборах одержал тот, кто сумел погрузиться в локальные городские проблемы, а не использовал предвыборную кампанию для нагнетения протестных настроений в собственных целях. "Люди понимают, что Мосгордума – это не место для космических вопросов и вопросов страны. Это про жизнь двора, это про жизнь района", – подчеркнул Роман Романов.

В свою очередь, Александр Асафов дал высокую оценку так называемой подписной кампании. Плюс в том, уверен эксперт, что кандидаты лично общаются с избирателями, убеждают их поставить подпись за выдвижение. Особенно эксперт отметил инициативу единороссов: они отказались от парламентского преимущества и вместе с остальными отправились собирать подписи.

"Как раз во время подписной кампании они должны были лично прийти к большому количеству своих избирателей, чтобы с ними познакомиться и рассказать о себе: почему нужно в перспективе голосовать именно за них. А так, конечно, агитация в этом году, в этом политическом сезоне, была, по-моему, максимально широкая", – рассказал Асафов.

В итоге кампания получилась яркая и интересная, резюмировал политолог. А те, кто заранее нагнетал негатив, в выборах участвовать, по всей видимости, не хотели, предположил эксперт.

"Умное голосование" не помогло

Очередную неудачу потерпела "несистемная" оппозиция. В этот раз она предложила избирателям так называемое умное голосование с определенным списком кандидатов. Но стратегия "борцов с режимом" провалилась, констатировали эксперты.

"Они не смогли мобилизовать дополнительный протестный электорат и те результаты, которые мы увидим на отдельных округах, это уже дополнительная мобилизация внутри тех 20%, которые традиционно приходят на выборы", – пояснил социолог и политический консультант Роман Романов.

По словам Константина Костина, организаторы "умного голосования" рассчитывали, что смогут направить 10% новых избирателей в нужном для себя направлении. "Но мы видим, что эти 10% не появились на участках, соответственно, и направлять было особо некого", – констатировал эксперт. А Евгений Минченко назвал стратегию "несистемной" оппозиции "хитрым голосованием".

Взгляд со стороны

Положительно об избирательной кампании в Мосгордуму высказались и зарубежные эксперты. Так, профессор Школы международных исследований в Париже Патрик Бруно назвал электронное голосование способом привлечь молодежь на выборы.

Другой французский эксперт, Вероника Руэз, отметила, что в ее стране электронного голосования пока нет. "Но нам показали, как эта система работает. Особенно приятно, что французский специалист давал советы по улучшению этой системы", – сказала наблюдатель.

Эксперт Педро Маурино из Испании приезжает на российские выборы уже девять лет. Он отметил огромный прогресс избирательной системы России, подчеркнув, что с каждым годом выборы становятся прозрачнее и интереснее.

Доволен избирательной кампанией остался и наблюдатель из Италии Альберто Бьянко. "В прошлом году я был в Москве на мэрских выборах, и сегодня я вижу, сколько изменений произошло, новые технологии были применены в различных сферах. Впечатление позитивное", – сказал наблюдатель.