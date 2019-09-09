Неожиданно для всего мира президент Украины Владимир Зеленский во время встречи заключенных после обмена оказался в России. Вместе с ним так очутился и город Киев.

Пока президент Франции Эммануэль Макрон пытается изменить положение вещей на международной политической арене путем многоступенчатых договоренностей, встреч и регулярных звонков, простые французские журналисты играючи перекраивают границы государств. Впрочем, делают они это не специально, а по невнимательности.

Зрители обратили внимание на странный титр в сюжете об обмене заключенными между Россией и Украиной издания Le Figaro. В тот момент, когда Владимир Зеленский рассказывал о процессе людям, сообщалось, что делает он это в Киеве, России, передает РИА ФАН. Всего одна ошибка, и президент Украины вместе со столицей оказались на российской территории.

Примечательно, что этот же титр был замечен и во втором сюжете. Аудитории Le Figaro рассказали об освобождении Олега Сенцова, пойманного в Крыму во время подготовки к теракту. Западные и украинские СМИ называют его режиссером и подают дело так, словно он преследовался за свои политические убеждения, а не за попытку устроить взрыв на площади. Ну а французские репортеры пошли еще дальше и сообщили, что после освобождения Сенцов прилетел в российский Киев.

Французская газета опубликовала видео, в левом углу которого указана геолокация "Киев, Россия". Такой зрады от французов никто не ожидал pic.twitter.com/phkOPG97wq — Путин говорит (@CzarSays) September 9, 2019

Многие зрители не заметили ошибки. Те же, кто обратил внимание на неверную подпись, не стали придавать этому большого значения, поскольку очевидно, что подобное обозначение было сделано безо всякого тайного умысла. Впрочем, противники действующего президента Украины могут с этим не согласиться. Они заявляют, что вся политика Владимира Зеленского якобы направлена на то, чтобы в конечном счете вся страна или значительная ее часть вошли в состав России.