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Политика

Лукашенко предъявлено суровое обвинение

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Белорусская оппозиция все громче и настойчивее обсуждает, что она будет делать после отставки Александра Лукашенко. Пока же президент Белоруссии подвергается массированному забрасыванию самыми разными обвинениями.
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Отставка Александра Лукашенко произойдет так или иначе, уверены его противники. Политик может покинуть свой пост по своей воле, либо к его уходу будут причастны некие внешние силы. В любом случае, по мнению оппозиции, начинать участвовать в политической жизни страны можно будет только после этого момента.

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Так, эксперты утверждают, что участие в выборах различного уровня ничего не сможет изменить. Тем, кто строит свою идентичность на основании противопоставления президенту, нет смысла даже пытаться попасть в парламент.

При этом оппозиционные политики заметили, что у их конкурентов, выступающих с позиции русской идентичности, дела обстоят куда лучше. Впрочем, это эксперты объявляют частью интриг самого Александра Лукашенко.

"Якобы присутствие белорусофобов обязывает оппозицию принять участие в "выборах". При этом умалчивается тот факт, что главный белорусофоб – это Лукашенко", – с громкими обвинениями президента со страниц издания "Белорусский партизан" выступил политолог Павел Усов.

"С "русским миром", как и с политическими "фейками", нужно бороться ежедневно, а не в процессе "фальсифицируемых выборов". Нужно бороться так, чтобы белорусофобы боялись появляться на публике", – добавил эксперт.

Примечательно, что сама дискуссия о противопоставлении белорусского и русского народов стала возможной в результате работы Александра Лукашенко. Как ранее отмечали многие специалисты, именно он дал старт росту белорусского национализма. Теперь же его обвиняют в недостаточной верности этим идеям.

Материал дополняется

Автор: 9 сентября 2019, 10:52
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