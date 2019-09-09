Интимное сообщение Порошенко опубликовано в Сети

После позорного провала во время второго тура выборов президента Украины, когда Петра Порошенко поддержали менее четверти избирателей, он все же решился остаться в мире большой политики. Теперь "шоколадный король" заседает в Верховной раде во главе собственной партии "Европейская солидарность".
Одновременно с этим Петр Порошенко не забывает о поддержании собственного образа, для чего он использует не только те или иные политические события, но и семейные, глубоко интимные отношения. Так, на своей странице в Facebook, за обновлениями которой следят почти 2,5 миллиона человек, он трогательно признался в любви к жене.
Политик решил рассказать, как прошло их первое романтическое свидание. Будущие супруги отправились в кинотеатр на фильм "Ромео и Джульетта". "С тех пор для меня этот фильм и музыка из него стали символом нашей любви", – признался Петр Порошенко.
Политик добавил, что уже в тот момент знал, что встретил любовь всей своей жизни. Он признался, что в момент написания этого интимного во многих смыслах сообщения также слушает музыку из фильма. "Ведь 35 лет назад в этот день Марина сказала мне "да", сделав самым счастливым в мире человеком", – подчеркнул Петр Порошенко.
"Люблю тебя, моя родная. Люблю крепче с каждым днем", – обратился он к жене через свою страницу. Послание Петр Порошенко сопроводил слайд-шоу с фотографиями, на которых он позирует с супругой.
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