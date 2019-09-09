"Предатель украинского народа": подыгравшему Путину Зеленскому пригрозили переворотом

Состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной своей заслугой успели назвать практически все политические силы в Киеве. И только Владимира Зеленского местные эксперты и политические деятели обвиняют в том, что он "сыграл на руку" российскому лидеру Владимиру Путину и сделал только хуже.
"С моей точки зрения, плюс от обмена один – наши люди оказались дома. Минусов и рисков я вижу гораздо больше", – цитирует издание "Политнавигатор" бывшего заместителя министра по делам "оккупированных территорий" Георгия Туку. В результате сложилась уникальная ситуация – когда украинское общество считало, что обмен заключенными между странами невозможен, оно заявляло о необходимости этого процесса. Как только он произошел, украинцы стали говорить, что стало только хуже. И ответственность за все проблемы, по их словам, несет именно Владимир Зеленский.
Странно получается.— Жизнь в оригинале. (@SeamanInTheSea) September 7, 2019
Патриот Порошенко сдавал украинцев в плен, а "клоун" Зеленский освободил.
Оказывается можно было это сделать, но почему "патриот" Порошенко этого не делал, а просто играл судьбами этих людей?
"Внутренняя ситуация в стране, с моей точки зрения, ухудшилась", – подчеркнул Георгий Тука. По его словам, несмотря на заявления о том, что Владимир Зеленский несет на Украину мир, участники боевых действий в Донбассе начинают все сильнее и более открыто выражать свое недовольство.
"То общение, которое я имел, свидетельствует о следующем: оценка действий президента Зеленского существенно изменилась от "поживем-увидим", до "предатель украинского народа", – рассказал бывший чиновник о настроениях военных и боевиков добровольческих батальонов.
Зеленский не много говорил в отличии от диабетика, он просто взял и вернул домой всех, включая моряков, на искалеченной судьбе которых, Порошенко планировал спекулировать и пролезть на второй срок.— Максим Иванищев (@ima7today) September 7, 2019
По его словам, в случае государственного переворота или военного путча, который становится все более вероятным с каждым днем, полиция и нацгвардия вряд ли будет решительно действовать против тех, с кем еще недавно бок о бок воевали в Донбассе. Владимир Зеленский, уверен Георгий Тука, должен внимательно следить за развитием событий и не прятать голову в песок.
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