"Предатель украинского народа": подыгравшему Путину Зеленскому пригрозили переворотом

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Понедельник 9 сентября
Лента новостей
09:36
Компания British Airways отменила 1,5 тысячи авиарейсов
09:12
Юдашкина выставила напоказ свою огромную тыкву
09:10
Найден сенсационный способ борьбы с ВИЧ
09:03
Медведев потерпел досадное поражение
08:10
Медведева рухнула на льду перед Загитовой
08:04
"Нас мотало так": раскрыты подробности экстренной посадки самолета Путина
07:09
"45-летняя женщина трудной судьбы": иссохшую Бузову облили помоями
06:22
"Борьба с ветряными мельницами": Бородина о скандалах со свекровью
04:17
"Гуру всех куриц": Риту Дакоту крепко приложили
02:28
"Золотой" костюм Лопес шокировал народ
00:15
Бывший солист группы "Корни" откровенно рассказал о продажности
22:36
"Детский разврат": папарацци застукали дочь Джонни Деппа с парнем
20:08
Плохая мать: Меган Маркл закидали камнями
18:10
В Москве поймали заблудившегося енота
18:05
Нурмагомедов обогнал Бузову после триумфального боя
17:53
В жуткой аварии под Санкт-Петербургом погибли люди
17:47
Карточный долг: звезде "Дома-2" пришлось продать квартиру
16:59
Обнародованы детали свадьбы Бондарчука и Андреевой
16:17
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
15:24
Копающегося в грязном белье Малахова предупредили о серьезных последствиях
15:04
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
13:27
"Катастрофа": Дайнеко в странной позе озадачила поклонников
12:48
"Суперзажигалочка": 55-летняя Апина возбудила россиян своими формами
12:33
Старается ради любовника: Волочкова внезапно помолодела на 20 лет
11:57
Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске
11:22
Виторган показал округлившийся живот молодой спутницы
11:03
Сын мешал Пугачевой: Галкин ошарашил неожиданным признанием на всю страну
10:27
Поборовший болезнь Корчевников резко осунулся
10:20
Изнывающая без Тарасова Бузова больно уколола роженицу Костенко
06:12
Девочка из России погибла в бассейне на Кипре
04:53
"Расцвела": Барановская показала свадебное платье
02:18
"Французская бульдожка": Успенскую разнесли за подражание секс-символу
00:15
Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом
22:02
Галкин и Лазарев посоветовали бедняге-Гагариной выпить
20:09
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
18:07
Напавший на Памфилову рассказал о мотивах
17:25
Все на показ: король Малайзии откровенно рассказал о разводе с русской красоткой
17:10
"Обожаю его": Тодоренко публично призналась в любви другому мужчине
16:39
"Не факт": Виторган высказался о поиске близкого человека
16:23
"Не усваивалась даже вода": Погребняк откровенно о первых родах
16:22
"Проклятие сериала про няню": россияне молятся за Заворотнюк
14:04
Война за наследство: кому достанется имущество Федосеевой-Шукшиной
13:21
Чехову не узнали после жесткой диеты
12:25
Грязный обман на шоу Шепелева на Первом канале
11:49
"Раны залечиваем": Валерия о потере ребенка
11:11
Похорошевшая Пугачева вернулась в Москву с большим скандалом
10:35
Обнаженная Волочкова в бане растопырила коленки
06:17
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
04:18
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
02:16
Импульсивная Меган Маркл бросила мужа с сыном и покинула страну
00:14
Полностью раздевшаяся Ирина Шейк рассказала о семье
22:00
Экс-солистка "Тату" развелась с мужем
21:51
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
21:50
"Все остальное меркнет": Звезда сериала "Не родись красивой" о четвертом ребенке
21:42
Собчак начала прятать изменившуюся фигуру под свободной одеждой
21:38
Рыдающую на публике Бузову окунули в грязь
21:33
Билан получил смачный удар по лицу
21:17
Знаменитый телеведущий публично унизил Барановскую
21:08
Под Москвой 10-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе
20:54
Беременная жена Тарасова появилась в прозрачном платье
20:53
Жители Подмосковья в панике из-за нашествия странных слизней
20:31
Бывший возлюбленный Топурии обмолвился о связи с Тимати
20:13
В Удмуртии пьяный велосипедист угодил под колеса авто
20:02
"Я устала": Асмус внезапно взвыла перед поклонниками
19:56
Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы
19:31
Александра Маслякова лишили самого дорогого
19:14
В Башкирии недовольный клиент забросил в салон такси боевую гранату
18:45
"Я удовлетворена": Водонаева рассказала о состоянии после развода
18:19
Кардинально изменившийся Киркоров взялся за оружие
17:58
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева
17:24
"Можем поскандалить": Эдгард Запашный о драках с больным братом
17:19
Названа дата ареста припертого к стенке Порошенко
16:59
Доводил подростков до смерти: освобожденный досрочно злодей прятал лицо на шоу Малахова
16:48
На Ямале прикинувшийся девушкой парень выманивал деньги у местных жителей
16:30
Совет на выходные
16:29
"У меня деньги есть": Лукашенко сняли покупающим телку
16:28
В московском магазине "Пятерочка" мужчине пробили череп из-за бутылки водки
16:25
Домой не забирают: жена обнародовала данные о состоянии Гафта
16:13
"Мое предназначение – быть мамой": Ковальчук о рождении второго ребенка
15:53
Звезда поразила декольте до пупа на Венецианском фестивале
15:46
Путину доложили о страшном инциденте с Эллой Памфиловой
15:29
Грубившему Путину Зеленскому поставили ультиматум
15:26
Дрожащую Меркель посадили в Китае (видео)
15:19
Двое приезжих изнасиловали и жестоко убили 21-летнюю россиянку
14:52
"Оставил их без жилья": Пригожин и Валерия о семейном скандале
14:45
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
14:45
Зеленский затеял опасную игру с Коломойским
14:24
От Меладзе ушла Джанабаева
14:21
Вышедший из себя Лукашенко озвучил наглое требование к Путину
14:03
Россияне стали чаще ходить по врачам
13:54
"Пьянка в разгаре": окосевшая Гагарина ушла в отрыв
13:33
Отбилась стулом и царапалась: жуткие детали нападения на Памфилову
13:31
Объявлено о новом налоге для россиян
13:31
Когда все бесит: названы способы справиться с негативом
13:24
Памфилова высказалась о самочувствии после дерзкого нападения
13:06
"Чтобы долго помнили": эпатажная звезда возвращается в "Дом-2"
12:57
100 частных музеев со всей России представят экспонаты в Сокольниках
12:44
Памфилова сделала важное заявление после нападения
12:21
На Эллу Памфилову напали с электрошокером: последние подробности
12:09
Что известно о приближенной к Лукашенко сексуальной красотке
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Угрожающий Путину Лукашенко вызвал отвращение
Обнаженная Волочкова в бане растопырила коленки
Похорошевшая Пугачева вернулась в Москву с большим скандалом
"Раны залечиваем": Валерия о потере ребенка
Грязный обман на шоу Шепелева на Первом канале
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
Политика

"Предатель украинского народа": подыгравшему Путину Зеленскому пригрозили переворотом

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимиру Зеленскому удалось добиться того, что украинские власти обещали сделать давно – еще во времена президентства Петра Порошенко. Однако теперь бывшего шоумена обвиняют в предательстве и грозятся ему государственным переворотом именно за то, что он сделал.
прочитано 336 раз

Состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной своей заслугой успели назвать практически все политические силы в Киеве. И только Владимира Зеленского местные эксперты и политические деятели обвиняют в том, что он "сыграл на руку" российскому лидеру Владимиру Путину и сделал только хуже.

ПО ТЕМЕ

Зеленский получил от Путина инструкции по Донбассу

Грубившему Путину Зеленскому поставили ультиматум

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"С моей точки зрения, плюс от обмена один – наши люди оказались дома. Минусов и рисков я вижу гораздо больше", – цитирует издание "Политнавигатор" бывшего заместителя министра по делам "оккупированных территорий" Георгия Туку. В результате сложилась уникальная ситуация – когда украинское общество считало, что обмен заключенными между странами невозможен, оно заявляло о необходимости этого процесса. Как только он произошел, украинцы стали говорить, что стало только хуже. И ответственность за все проблемы, по их словам, несет именно Владимир Зеленский.

"Внутренняя ситуация в стране, с моей точки зрения, ухудшилась", – подчеркнул Георгий Тука. По его словам, несмотря на заявления о том, что Владимир Зеленский несет на Украину мир, участники боевых действий в Донбассе начинают все сильнее и более открыто выражать свое недовольство.

"То общение, которое я имел, свидетельствует о следующем: оценка действий президента Зеленского существенно изменилась от "поживем-увидим", до "предатель украинского народа", – рассказал бывший чиновник о настроениях военных и боевиков добровольческих батальонов.

По его словам, в случае государственного переворота или военного путча, который становится все более вероятным с каждым днем, полиция и нацгвардия вряд ли будет решительно действовать против тех, с кем еще недавно бок о бок воевали в Донбассе. Владимир Зеленский, уверен Георгий Тука, должен внимательно следить за развитием событий и не прятать голову в песок.

Автор: 9 сентября 2019, 09:20

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Предатель украинского народа": подыгравшему Путину Зеленскому пригрозили переворотом
Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму
Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину
Единороссы делают ставку на новые лица

Шоу-бизнес

Юдашкина выставила напоказ свою огромную тыкву
"Болезнь затянулась": комедийная актриса призналась в сильном страхе
Ведущая Первого канала рассталась с мужем
"45-летняя женщина трудной судьбы": иссохшую Бузову облили помоями

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату
Шоу-бизнес

Изнывающая без Тарасова Бузова больно уколола роженицу Костенко

Телеведущая никак не успокоится
Шоу-бизнес

"Борьба с ветряными мельницами": Бородина о скандалах со свекровью

К некоторым вещам стоит прислушаться
Спорт

Медведева рухнула на льду перед Загитовой

Фигуристка допустила колоссальную ошибку
Политика

Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину

Батьку понесло

Гороскоп

"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные
У мужа Поклонской нашли женщину на стороне

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru