Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал распродажу самого ценного актива, который еще остается у страны. Речь идет о миллионах гектаров плодородной земли, которая вскоре может перейти в руки западных воротил. Эксперты предупреждают: затеянная Киевом земельная реформа приведет к катастрофическим последствиям для Украины и ее граждан.



За годы независимости Украина лишилась 10 миллионов человек и развитой промышленности, а доставшаяся в наследство от СССР инфраструктура ветшает катастрофическими темпами. Теперь страна может лишиться плодородных черноземов – источника богатых урожаев.



О планах создать уже в следующем году рынок свободной земли Зеленский объявил накануне на встрече с представителями турецкого бизнеса. "В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 миллионов гектаров, которая является одной из лучших в мире по качеству", – пообещал украинский лидер.



Создание Зеленским рынка свободной земли означает распродажу украинских черноземов крупным международным корпорациям, уверен политтехнолог Андрей Золотарев. Ранее в эфире YouTube-канала "InterVizor" он предупредил, что это приведет к всплеску безработицы и многолетним внутренним конфликтам.

По его словам, распродажа земли сделает "лишними людьми" более пяти миллионов украинцев. "Кто-то отправится на заработки, кто-то в города. Классическое украинское село перестанет существовать", – прогнозирует эксперт.

Дано:

"Слуга Народа" - афёра, направленная на рейдерский захват аферистами остатков стратегических активов Украины, в частности с/х земли.

Зеленский и "Слуги" - марионетки аферистов.



Вопрос:

Кто организатор проекта "Слуга Народа"?



Просыпайтесь. Доброе утро. — Engy Kpi (@EngineerKPI) August 5, 2019

Схожего мнения придерживается и бывший организатор "Антимайдана" в Запорожье Владимир Рогов. В случае перехода земель в руки внешних игроков, на Украине будет оправдано проживание не более 10 миллионов человек, полагает общественник.

"Постукраинское пространство ждут новые трагедии, новые сгоны населения с территорий, новые жертвы и, скорее всего, большая кровь", – цитирует Рогова издание "ПолитНавигатор"

В настоящее время на Украине действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Запад в лице Международного валютного фонда требует создания свободного рынка земли. Намерение провести реформу в окружении Зеленского озвучивали еще во время президентских выборов.