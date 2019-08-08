Хитрый Лукашенко лебезит перед иностранцами

Существовавшие раздельно две безвизовые зоны объединяются в одну безвизовую территорию Брест – Гродно. В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.
Александр Лукашенко решил подлизаться к иностранцам: срок безвизового пребывания в регионе для туристов увеличен до 15 суток. Воспользоваться безвизом имеют право граждане 73 государств, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
Кроме того, иностранцы смогут въехать через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе – "Бенякони" и "Берестовица". Согласно решению Александра Лукашенко, перемещаться без виз они имеют право при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение территории Брест – Гродно.
В пресс-службе Александра Лукашенко подчеркнули, что принятие указа "является свидетельством открытого и дружелюбного характера внешней политики Белоруссии". Документ призван увеличить поток туристов в страну и поспособствовать укреплению экономики приграничных регионов.
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