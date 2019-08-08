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Политика

Экс-президента Киргизии обвинили в нарушении Конституции

прочитано 287 раз

Бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию Киргизии, отказавшись подчиниться законным требованиям силовых структур. Об этом заявил действующий лидер Сооронбай Жээнбеков. 

По его словам, Атамбаев оказал грубое сопротивление, но долг государства – неукоснительно соблюдать законы. Экс-президент трижды не явился на допрос, потому за ним были отправлены силовики, сообщает телеканал "360"

8 августа 2019, 09:33

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