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Политика

"Это страшно волнительно": Лукашенко сделал откровенное признание на публике

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
6 июля президент Белоруссии побывал на концерте, на празднике Купалья, на своей малой родине – в Александрии. В своем выступлении перед согражданами Александр Лукашенко был очень искренним.
прочитано 1102 раза

Глава государства говорил о том, что, приезжая к себе, он испытывает "чувство страшного волнения". Президент отметил, что для любого человека крайне важно не терять связь со своими родными местами и земляками.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Александр Лукашенко расчувствовался на публике. "Когда ты… становишься известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно – это страшно волнительно", – цитирует белорусского лидера местный сайт Udf.by.

По мнению Александра Лукашенко, если такой человек теряет эти чувства и вознесся слишком высоко, забыв о людях, он перестает быть человеком. Президент Белоруссии обратил внимание, что для многих представителей молодежи, родившихся в больших городах, понятие малой родины не наполнено таким смыслом, как для тех, кто вырос в деревнях.

Ранее "Дни.ру" написали о том, на Александра Лукашенко было совершено дерзкое нападение. 28 июня 1994 года сотрудники правоохранительных органов избили политика в Доме правительства. К счастью, пострадавший отделался лишь несколькими ссадинами и царапинами.

Автор: Валерия Нарская7 июля 2019, 14:41
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Джига в сраных трусах
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Главное, он гнома имел во все дыры!
ВестникЪ
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<цензура>
Гость
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Ранее "Дни.ру" написали о том, на Александра Лукашенко было совершено дерзкое нападение. 28 июня 1994 года сотрудники правоохранительных органов избили политика в Доме правительства.

Интересно, а где теперь и что стало с сотрудниками тех самых правоохранительных органов, избивших 28 июля 1994 Лукашенко?
1

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