"Это страшно волнительно": Лукашенко сделал откровенное признание на публике
Глава государства говорил о том, что, приезжая к себе, он испытывает "чувство страшного волнения". Президент отметил, что для любого человека крайне важно не терять связь со своими родными местами и земляками.
Александр Лукашенко расчувствовался на публике. "Когда ты… становишься известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно – это страшно волнительно", – цитирует белорусского лидера местный сайт Udf.by.
По мнению Александра Лукашенко, если такой человек теряет эти чувства и вознесся слишком высоко, забыв о людях, он перестает быть человеком. Президент Белоруссии обратил внимание, что для многих представителей молодежи, родившихся в больших городах, понятие малой родины не наполнено таким смыслом, как для тех, кто вырос в деревнях.
Ранее "Дни.ру" написали о том, на Александра Лукашенко было совершено дерзкое нападение. 28 июня 1994 года сотрудники правоохранительных органов избили политика в Доме правительства. К счастью, пострадавший отделался лишь несколькими ссадинами и царапинами.
Артистка рассказала о случившемся в соцсетях
Певец грубо ответил журналистам
Телеведущая предложила журналистке пройти косметическую процедуру
В жизни супружеской пары грядут перемены
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Сказал, что отвратительно готовлю
Не хочу ходить за больным мужем.
Астролог сказал, что мы несовместимы
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Секс с чернокожим
Жесткий секс
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Кого выбрать?
ВЕСЫ
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Не дает мне денег
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Не хочу работать, а муж заставляет
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Подруга отбила моего парня
Пожалуйста помогите
Не получается забеременеть
Пугачева обнаглела
13 лет не слушается совсем
Оральный секс
Оплачивать жилье пополам
Как перестать выносить мозг?
Нельзя всем дать всё, потому что всех много, а всего мало.
Жирная и страшная
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.