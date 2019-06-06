Зеленский сделал заявление об отставке
Владимир Зеленский одержал победу во время второго тура выборов президента Украины с впечатляющим отрывом. Его кандидатуру поддержали три четверти избирателей.
Бывший шоумен быстро набрало политический вес, однако сразу после официального вступления в должность стал столь же стремительно его терять. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что за короткий срок петиция об отставке Владимира Зеленского собрала 60 тысяч голосов – необходимый минимум для рассмотрения.
Политик не стал делать вид, что не заметил народного волеизъявления. Вместо этого он поступил несколько тоньше и прямо под петицией на официальном сайте главы государства напомнил своим оппонентам 108 статью Конституции Украины, в которой названы четкие условия досрочного прекращения полномочий президента страны. Таким пунктов всего четыре – отставка, невозможность выполнять функции главы государства по состоянию здоровья, импичмент и смерть.
Второй и четвертый пункт отпадают по объективным причинам. Владимир Зеленский признался, что хоть и устает на новой для себя должности, но "в целом неплохо себя чувствует". Первая причина также не подошла политику. "Я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержавших мою кандидатуру", – объяснил украинский лидер.
Однако у авторов петиции все же есть возможность добиться своего и Владимир Зеленский даже подсказал им как. Речь идет о третьем пункте. Импичмент главе государства может объявить только парламент. При этом политик самостоятельно внес законопроект о собственной досрочной отставке на рассмотрение Верховной рады. Критикам нового президента Украины, по его словам, необходимо только поторопить народных избранников.
Стала известна и причина, по которой отставка Владимира Зеленского оказалась едва ли не его собственной инициативой. Таким необычным образом политик хочет привлечь внимание к своей кампании по лишению неприкосновенности всех должностных лиц. Это, по его словам, запустит процесс по очищению власти от старых коррумпированных кадров.
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