Трампу поставили диагноз после возмутительной выходки
Британское общество негодует по поводу выходок Дональда Трампа. Пренебрежение этикетом, отсутствие такта и высокомерие американского лидера объясняются просто: он знает, насколько Европа зависима от США.
"Трамп чувствует себя в Европе хозяином, поскольку имеет на это основание как историческое (операция "Оверлорд" и послевоенная помощь), так и нынешнее. Европа сильно зависит от "заокеанского друга" в экономической и военно-политической сферах", – пояснил замдиректора Центра европейских исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.
По словам политолога, Дональд Трамп прекрасно понимает, что главный страх европейцев – уход США из Европы. Именно поэтому американский лидер ведет себя так, как ему заблагорассудится. А у Лондона нет другого выхода, кроме как проводить политику тесного партнерства с Вашингтоном и терпеть дурные манеры Трампа, сказал эксперт в эфире канала ТВ Центр.
Президент США прибыл в Великобританию с государственным визитом. При этом Дональд Трамп повел себя как слон в посудной лавке. Американский лидер назвал жену принца Гарри злобной – за отказ присутствовать на встрече, а мэр Лондона удостоился звания "отмороженного неудачника". Принца Чарльза он фамильярно похлопал по плечу, а королеву Елизавету II тронул за спину – в нарушение всех правил дворцового этикета.
Безобидная шутка переросла в настоящий бунт
Внутренние органы звезды обожжены
Ее не интересует размер кошелька
Реакция поклонников на неожиданные перемены
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Ему 35 и он без машины
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
В сексе полный ноль
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Хочу замуж
Как быстро набрать вес?
Мастурбирую во время секса
Что такое оргазм?
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
С кем дружил Тальков
Вещи из секондхенда
Хочу уехать из России.
Как сделать лицо худым
В каком возрасте мужик взрослеет?
Мать изменила отцу
Верите ли вы в знаки?
Не ухаживает, когда болею
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Зачем скрывать своих детей?
Подруга увела моего мужа.
Оральный секс