Володин: Выходом из ДРСМД США поставили под удар Европу

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Суббота 2 февраля
Лента новостей
15:31
"Все расплывается": Леонид Агутин начал терять зрение
14:17
"Баба Лена": 40-летняя Летучая шокировала снимком без макияжа
13:24
Стало известно о третьем ребенке Хабенского
12:23
"Как Бузова": Кудрявцеву смешали с грязью после публикации редкого снимка
12:05
Брошенная Кридом Клюкина объявила о свадьбе
11:35
Володин направил на благотворительность 38 миллионов
11:28
Пугачеву обвинили в провалах России на Евровидении
10:43
"Беременная" от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова
10:35
"Звезда фотошопа". Седокова выложила новое откровенное фото
07:02
Замешана черная магия: перепуганные участники шоу "Дом-2" зовут священника
05:49
"Спроектирован неверно": поразительное откровение про Крымский мост
00:55
Ушедшая от неверного мужа Кравец подбирает свадебное платье
23:12
"Птица в клетке": Муж лишил меня жизни
21:56
Поклонники испугались за резко осунувшегося Басилашвили
21:39
Клоунский макияж и пластика носа: подруга выдала позорные секреты Маркл
21:19
Раскрыта загадка проклятия гробницы Тутанхамона
21:18
Известной актрисе грозит 20 лет за похищение ребенка
21:17
У берегов Африки задержали россиян с 9,5 тонн кокаина
20:30
Студентов МГУ задержали за изготовление взрывчатки
20:27
Девушка 12 лет проходила с кольцом в ноздре
19:41
Смерть знаменитой актрисы потрясла Галкина
19:40
Назван богатейший в истории человек
19:30
В Ижевске машина врезалась в столб и перевернулась
19:25
"Единая Россия" займется продвижением социальных проектов
19:15
"Пытался внести картины в Третьяковку": Садальский поднял на смех Сафронова
19:13
Вспышка дизентерии в детсадах столицы оказалась постановкой ФБК
19:07
Зайцева откровенно высказалась о связи с Шукшиным
19:07
Истерзанный болезнями Билан не может отказаться от убивающей привычки
18:57
В Татарстане угонщики врезались в сугроб
18:44
В больнице Нижнего Тагила погиб младенец
18:31
В Тюмени у пенсионера из легкого достали зубную коронку
18:27
В разборки Ахеджаковой и Галкина втянули Дубовицкую
18:19
При обрушении заброшенного дома под Омском погиб человек
18:11
В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел пожар
18:00
Вскрылись жуткие подробности убийства 20-летней модели
17:54
Здоровье занесенного снегом Мерзликина вызвало опасение
17:50
"Единая Россия" освободит учителей от административной нагрузки
17:49
В Ростове эвакуировали посетителей супермаркета из-за дымовой шашки
17:34
Очевидцы заявили о разрушении опоры Крымского моста
17:21
Мать известной певицы погибла в страшном ДТП
17:09
"Разведенка с прицепом": Лорак отказалась от вялого секса
16:54
Исхудавший Меньшиков напугал болезненным видом
16:50
В питерском ресторане начали готовить из отходов
16:48
Клявшаяся в вечной любви Максакова вычеркнула из памяти убитого мужа
16:25
Совет на выходные
16:22
Бузова кардинально изменила внешность
16:08
Есть пострадавшие: в Башкирии вылетел в кювет автобус с детьми
15:57
Навальный снял фальшивку про "детскую эпидемию"
15:46
Гузеева показала редкое фото с Глаголевой
15:14
"Неприятно идеален": Брежнева высказалась о красавце-Лазареве
14:43
Внук присосавшейся к бюджету Пугачевой просит денег у народа
14:29
В Кузбассе за рулем автомобиля сгорел водитель
14:21
"Килограммы денег и золотые слитки": роскошная жизнь криминального клана Арашуковых
13:59
"Толстая прыщавая уродина": у заносчивой пассии Петросяна лопнуло терпение
13:51
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 февраля 2019 года
13:43
Болезнь без диагноза
13:40
Спустя 60 лет: рассекречены сенсационные данные по делу Дятлова
13:31
В Коми укравшим шоколадки подросткам вынесли суровый приговор
12:55
Ученицу Табакова втянули в жуткое дело с похищением ребенка
12:47
"Порнофильмы" против "Аквариума": "Чартова дюжина" едет в Северную столицу
12:38
Лишившийся мужского органа известный певец запил после потери жилья
12:15
Оставшаяся без волос Волочкова показала нового мужчину
12:06
Прилюдно ласкавший жену Порошенко привел народ в ярость
11:45
Главные события Москвы
11:41
Звезда фильма "Пролетая над гнездом кукушки" умерла в одиночестве
11:11
Оскандалившаяся из-за драки мужа Собчак сделала неожиданный ход
11:05
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
10:53
Боец Федор Емельяненко в пятый раз стал отцом
10:47
Больной раком Юдашкин почти не говорит
10:39
У звезды "Дома-2" провалился нос после пластических операций
10:27
Вор похитил картину Куинджи из Третьяковки ради встречи с Путиным
10:21
В Чите машина скорой помощи протаранила несколько иномарок
09:57
В Москве у здания "Гидропроекта" обрушился навес
09:48
"Куда девать 30 миллиардов?!" – сенатор Арашуков удивил Соловьева
09:45
Что скрывает Ани Лорак: подробности развода певицы
09:23
Умерла самая пожилая россиянка
09:09
По следам Кати Лель: финалиста "Битвы экстрасенсов" похитили инопланетяне
08:58
Галкин вынудил опозоренную Ахеджакову бежать
08:43
В Кизляре загорелся торговый центр
08:18
Оставила следы: Канделаки распекли за скандальную связь с сенатором Арашуковым
08:11
Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл
07:30
Сделано паническое заявление о вреде Крымского моста
03:12
"Отрежь ресницы": экс-участница об унижениях на шоу "Дом-2"
23:05
Чтобы возлюбленный не соскочил: Волочкова от икон бросилась к колдунье
22:01
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
21:58
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
21:48
Американцы умирают от холода
21:20
Лорак приписали роман с женатым мужчиной
21:11
"Вытаскивает из любой ямы": Хакамаду опекает особенная дочь
20:52
Под Москвой построят девять комплексов по переработке отходов
20:47
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
20:35
В России стали покупать меньше пива
20:31
Известную актрису нашли умирающей в квартире в Москве
20:20
Полиция в Ижевске ликвидировала наркопритон
20:03
Винокур влез в скандал Ахеджаковой и Галкина
19:50
Воровал кирпичи: в Татарстане в заброшенной котельной погиб рабочий
19:39
Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил пешехода
19:23
"Закройте ее в конюшне!": пышку из "Дома-2" распекли за истерику
19:23
Жителю Тюменской области грозит тюрьма после спора из-за парковки
18:59
Путин погрозил безбожнику Порошенко
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину
"Толстая прыщавая уродина": у заносчивой пассии Петросяна лопнуло терпение
Внук присосавшейся к бюджету Пугачевой просит денег у народа
Конец света произойдет 1 февраля
Очевидцы заявили о разрушении опоры Крымского моста
Галкин вынудил опозоренную Ахеджакову бежать
Политика

Володин: Выходом из ДРСМД США поставили под удар Европу

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Соединенные Штаты, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сделали мишенью европейские страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Вашингтон своими действиями поставил под угрозу мировую безопасность.   
прочитано 324 раза

"Этим решением США разрушают архитектуру глобальной безопасности в мире, которая создавалась десятилетиями", – сказал Володин. 

ПО ТЕМЕ

Володин заявил о давлении США на Европарламент

Володин призвал Евразию сообща противостоять политике США

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер отметил, что Соединенные Штаты даже не посоветовались со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не обсудили свои шаги с в европейских парламентах. "Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность", – подчеркнул глава нижней палаты.  

Ранее президент США Дональда Трамп объявил о приостановке выполнения ДРСМД со 2 февраля. В американской администрации свои действия объяснили якобы нарушением Москвой пунктов соглашения.  

Россия в ответ также объявила о приостановке участия в договоре. Об этом президент Владимир Путин заявил в субботу, 2 февраля, на встрече с главами Минобороны и МИДа Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.  

Глава государства поручил впредь не инициировать переговоры по этой теме, а также приступить к работе по созданию наземного варианта ракеты "Калибр" и гиперзвуковой ракеты средней дальности.  

Договор о РСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года. Сторонам запрещалось иметь на вооружении ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.  

Автор: Иван Прошкин2 февраля 2019, 16:09

комментарии

Политика

Тимошенко нелепо оправдалась за нокаут от Зеленского
Хамоватого Порошенко отправили на поклон к Путину
Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом
Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель

Шоу-бизнес

Клоунский макияж и пластика носа: подруга выдала позорные секреты Маркл
Известной актрисе грозит 20 лет за похищение ребенка
Смерть знаменитой актрисы потрясла Галкина
"Пытался внести картины в Третьяковку": Садальский поднял на смех Сафронова

Проишествия

Студентов МГУ задержали за изготовление взрывчатки
Массовая эвакуация: по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Политика

Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину

Батька предал Россию
Шоу-бизнес

Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл

Супруга принца Уильяма сильно исхудала
Шоу-бизнес

"Звезда фотошопа". Седокова выложила новое откровенное фото

На украинскую певицу накинулись в соцсетях
Шоу-бизнес

Пугачеву обвинили в провалах России на Евровидении

Часть вины лежит на Примадонне

Гороскоп

Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
5 простых ритуалов по привлечению денег

Фоторепортажи

Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

Спорт

"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву
Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож

Регионы

Вскрылись жуткие подробности убийства 20-летней модели
Очевидцы заявили о разрушении опоры Крымского моста
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
Призрак Аршавина терроризирует россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru