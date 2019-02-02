Володин: Выходом из ДРСМД США поставили под удар Европу

Соединенные Штаты, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сделали мишенью европейские страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Вашингтон своими действиями поставил под угрозу мировую безопасность.



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