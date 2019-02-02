Путин ответил на выход США из ракетного договора супермощным оружием

Владимир Путин одобрил предложение Минобороны – "приземлить" "Калибры". Сейчас пусковые установки этих ракет – морского базирования, предлагается разработать наземный вариант. Это один из шагов, предпринятых Москвой в ответ на выход Вашингтона из Договора по ракетам средней и малой дальности (ДРСМД).

Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – но и не будет инициировать переговоры по этому вопросу с США, заявил Владимир Путин. Президент одобрил начало работ по созданию гиперзвуковых ракет средней дальности, а также по разработке сухопутного варианта "Калибра.

"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", – сказал президент России на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Владимир Путин сообщил, что решил зеркально ответить на действия США. Президент заявил о приостановке участия России в ДРСМД. Москва не будет инициировать переговоры по соглашению. По словам Путина, надо дождаться, пока партнеры созреют для равноправного диалога.

Как отметил президент, после приостановки договора будут создаваться новые технологии в военной сфере – однако без увеличения бюджета Минобороны. "Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", – подчеркнул Путин.

В частности, на встрече с Лавровым и Шойгу Владимир Путин сообщил, что завершен ключевой этап испытаний подводного ядерного беспилотника "Посейдон". Мощность ядерной боевой части глубоководного аппарата – 2 мегатонны. На Западе новейшие образцы российского вооружения назвали "ужасающими", напоминает Life.ru.