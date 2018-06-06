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Политика

Хитрая Меркель подложила свинью Путину

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Stocki
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит никакой возможности для присоединения России к формату G7. Политик считает, что Москва нарушает международное право, а раз так, то ей нет места в клубе ведущих мировых держав.
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По словам Меркель, Россия нарушает международное право, а другие страны стараются его соблюдать.

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 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Очень интересное рассуждение, ведь особенно "соблюдением" международного права славятся Соединенные Штаты, которые уже не единожды совершали акты агрессии против других государств в обход санкции Совета безопасности ООН. К примеру, прямо сейчас американцы держат свои воинские контингенты в Сирии, хотя никакого разрешения Вашингтону официальный Дамаск не давал. Но нарушает международное право непременно Россия.

Повторила канцлер ФРГ и уже порядком заезженную мантру про "аннексию Крыма". Историческое воссоединение полуострова с Россией она назвала "вопиющим нарушением". "Поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", - заявила Меркель в ходе правительственного часа в германском парламенте - бундестаге.

Стоит отметить, что власти ФРГ периодически обсуждают возможность возвращения России в организацию. В апреле этого года руководитель германского внешнеполитического ведомства Хайко Маас назвал такой сценарий "нереалистичным". Однако парламентская оппозиция в лице депутата бундестага Сары Вагенкнехт призвала восстановить членство Москвы в клубе.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Kappeler

G7 ("Большая семерка", "Группа семи") - международный клуб, объединяющий США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Канаду и Японию. Россия начала принимать участие в работе "семерки" еще в конце 90-х. Тогда организация стала неформально называться G7+.

При Владимире Путине Москва оказалась в числе полноправных членов клуба, который после ее присоединения стал "Большой восьмеркой". Вместе с тем Россия участвовала и в работе G20 – международной организации, которая, помимо стран "семерки", объединяет крупные развивающиеся государства: Китай, Индию и другие.

Ряд экспертов уверены, что G7 – атавизм мировой политики, уже не отвечающий требованиям времени. Аналитики отмечают, что роль и значение стран Запада в глобальной политике постепенно снижается, их вытесняют новые лидеры, прежде всего азиатские страны.

Автор: Иван Поляков6 июня 2018, 19:08

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