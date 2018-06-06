Российский парламент становится авангардом дипломатии

Современный парламентаризм – важный игрок в глобальной системе международных отношений. Российские законодатели находятся в авангарде "дипломатизации" парламентской деятельности, их усилия могут способствовать диалогу Москвы со всеми партнерами. Такой вывод делают эксперты Международного аналитического центра Rethinking Russia, подготовившие доклад "Парламентская дипломатия и ее роль в современной политике".

По мнению авторов исследования, современный парламентаризм выходит за рамки устройства демократической власти и является самостоятельным игроком в системе глобализации, способным уравновесить усилия тех, кто склонен "расшатывать государственные суверенитеты". Как отмечают в Rethinking Russia, так как цель парламентской деятельности – формирование законодательного базиса международных отношений и углубление интеграционных связей между странами, она открывает возможности для урегулирования нестабильности и повышения уровня международной стабильности.

Аналитики подчеркивают, что это особенно актуально в преодолении напряженных ситуаций между государствами путем формирования транснациональных групп на основе идеологических соображений. "Это может ограничить ультранационалистические тенденции и делать проще поиск компромиссов", – цитирует ТАСС авторов исследования, которое было подготовлено к форуму "Развитие парламентаризма" в Москве.

Эксперты полагают, что парламенты обладают чертами, которые присущи как официальной, так и общественной дипломатии. Под первой подразумевается легитимный статус, под второй – трансляция настроений социума, экспертных оценок.





Говоря об уже имеющихся практиках парламентской дипломатии, аналитики называют помощь в разрешении конфликтов, поддержание связей с политическими силами того государства, дипломатические отношения с которым характеризуются кризисом на определенном историческом этапе. Кроме того, добавляют составители доклада, законодатели влияют на общественное мнение в других государствах, помогая формированию если не позитивного, то, как минимум, более объективного представления о своей стране.





Россия, отмечают авторы исследования, находится в авангарде "дипломатизации" парламентской деятельности. По их мнению, развитие парламентского сотрудничества на международном уровне – это неотъемлемая часть современной политики Москвы, результат ее ориентации на применение "мягкой силы", а также расширение коммуникаций с внешним миром. Эксперты убеждены – для улучшения отношений с другими странами необходимо использовать потенциал парламентской дипломатии в полной мере.





К примеру, проблема санкций и прочие актуальные вопросы могут обсуждать парламентарии, немалая часть которых имеет за спиной опыт дипломатической деятельности.

"Парламентские инициативы обладают высоким потенциалом консолидации государственных усилий по формированию объективного представления о России в зарубежном информационном пространстве", - подчеркивают авторы исследования.

В качестве примера они приводят посещение Крыма европейскими законодателями. Аналитики Rethinking Russia отмечают, что, с одной стороны, парламентарии из ЕС являются официальными лицами, то есть частью евробюрократии, которая поддерживает ограничительные меры против Москвы. С другой стороны, законодатели – это представители граждан. Тем самым, уверены эксперты, блокада и изоляция полуострова прорывается, развиваются контакты европейцев и крымчан.





Напомним, масштабный международный форум "Развитие парламентаризма" прошел в Москве 4-5 июня по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. В работе площадки приняли участие сотни законодателей из 96 стран мира. На мероприятие прибыли 15 парламентских делегаций, 19 из них возглавляли руководители законодательных органов, 15 – вице-спикеры. Кроме того, в дискуссиях приняли участие 11 международных парламентских организаций. Среди них – ПА ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Парламентская конференция Балтийского моря и другие.

Как отметил в приветственном слове к участникам конференции президент России Владимира Путин, парламентская дипломатия играет значительную роль в поиске адекватных ответов на современные вызовы и угрозы, в решении международных и региональных проблем.