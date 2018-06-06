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Политика

Украину решили принять в НАТО

Фото: Dni.Ru
Североатлантический альянс примет Украину в свои ряды. Такое решение в организации приняли еще 10 лет назад. Об этом в среду, 6 июня, сообщил бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне советник главы Незалежной Андерс Фог Расмуссен.
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Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута еще в 2008 году. При этом для этого перед Киевом был поставлен ряд условий. Расмуссен заявил, что Украина достигла "существенного прогресса" на пути в НАТО за последние несколько лет, однако тут же добавил, что Киеву предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем Незалежная станет полноценным членом Альянса.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Бывший генсек заявил, что члены НАТО должны поддерживать Киев, особенно с учетом конфликта на востоке страны. Вместе с тем Расмуссен признал, что открытое вооруженное противостояние в Европе в наши дни недопустимо.

Вступление в Североатлантический альянс – одна из стратегических целей нынешней украинской политической верхушки. Киев начал налаживать отношения с блоком сразу после распада СССР, присоединившись к Совету североатлантического сотрудничества. В 1994 году Назалежная первой из постсоветских стран стала членом программы НАТО "Партнерство ради мира".


После победы Оранжевой революции и приходу к власти на Украине прозападных политиков сотрудничество с Альянсом активизировалось и приобрело формат "Ускоренного диалога". Планировалось, что это станет первым реальным шагом на пути Незалежной в блок.

Президент Украины Петр Порошенко назвал членство в НАТО необходимым для Киева. По его словам, историческое призвание страны - стать восточным рубежом Европы и "двигателем континентальной экономики". Порошенко заявил, что членство в Альянсе – "гарантия независимости и процветания Украины".

Но далеко не все члены Альянса хотят видеть Незалежную в своих рядах. Так, в конце прошлого месяца Венгрия направила генсекретарю организации Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой пересмотреть программы НАТО по поддержке Киева. В Будапеште заявили, что Украина сильно ослабла и не способна выполнять свои обязательства.

Автор: Иван Поляков6 июня 2018, 16:30

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