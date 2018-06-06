Украину решили принять в НАТО

Североатлантический альянс примет Украину в свои ряды. Такое решение в организации приняли еще 10 лет назад. Об этом в среду, 6 июня, сообщил бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне советник главы Незалежной Андерс Фог Расмуссен.

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