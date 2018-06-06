"Не о чем говорить": Порошенко лихо унизили перед Путиным

Президенту России Владимиру Путину не о чем говорить с украинским лидером Петром Порошенко. Для Москвы гораздо важнее переговоры с Западом, которые ведутся напрямую и без посредников, полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Россия сейчас не видит субъекта для переговоров", - сказал аналитик в эфире YouTube-канала PolitWera. По его словам, без существенных сдвигов в отношениях между Россией и Западом или хотя бы между Москвой и Брюсселем вести переговоры с Киевом бесполезно. "Невозможно с Порошенко ни о чем разговаривать", – добавил политолог.

Эксперт убежден, что украинский лидер не обладает личными качествами, необходимыми для консолидации вокруг себя какого-либо ресурса и реализации желаемой политической линии. Погребинский отметил, что хорошо понимает Москву, которая ожидает, что на Украине появится лидер, с которым можно вести нормальные, конструктивные переговоры и при этом находить компромисс.

Напомним, Владимир Путин резко раскритиковал власти Незалежной за задержание журналиста, главного редактора РИА Новости - Украина Кирилла Вышинского. Президент России признался, что не может припомнить аналогов подобного беззакония.





По словам главы российского государства, Вышинскому пытаются предъявить обвинения в государственной измене лишь за то, что он исполнял свои профессиональные обязанности. "Я такого давно не видел", – недоуменно отметил президент в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Та, в свою очередь, пообещала, что обсудит эту проблему с Петром Порошенко.

А на днях президент России нанес сокрушительный удар по мечтам украинского лидера, который неоднократно грозился вернуть Крым под власть Киева. В беседе с австрийским журналистом Владимир Путин подчеркнул, что "нет и быть не может" таких обстоятельств, при которых полуостров вернется в состав Украины.