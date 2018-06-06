Россия влепила пощечину эстонским русофобам

Россия зеркально ответила на недружественные действия со стороны Латвии и Эстонии. В черный список внесены русофобски настроенные политики и общественные деятели.

Очерняющим Россию гражданам Эстонии отныне запрещен въезд в нашу страну, сообщили в МИДе. Эти меры стали ответом на действия со стороны прибалтийских стран. Латвия и Эстония ввела запрет на въезд 49 граждан России из так называемого списка Магнитского.

В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о решении Москвы. Дипломаты подчеркивают, что недавнее решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям. Следующим на очереди, вероятно, станет глава диппредставительства Латвии.

Ранее глава эстонского МИДа Свен Миксер заявлял, что Эстония намерена строить отношения с Россией, исходя из позиции силы. Кроме того, Таллин намерен потратить 188 миллионов евро на защиту границы с Россией, напоминает Life.

Месяц назад Россия запретила въезд в страну сроком на 30 лет польскому журналисту Томашу Мацейчуку. До этого его задержали по подозрению в экстремизме, обнаружив у него в квартире предметы с националистической символикой.

Мацейчук принимал участие во многих политических ток-шоу на российских телеканалах, он известен своими антироссийскими высказываниями, в частности, в одном из эфиров НТВ он назвал советских солдат красными фашистами. После сказанного в студии завязалась драка, в которой принимал участие политологом Руслан Осташко.

Список Магнитского был составлен в 2010 году после смерти в российском СИЗО аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan, его составил американский сенатор Бенджамин Кардин.

В списке около 60 фамилий лиц, которых в США считают ответственными за смерть Сергея Магнитского и другие грубые нарушения прав человека. Это чиновники МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ФСИН.