Опозоренного Порошенко вызвали на дуэль
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян вызвала на дуэль президента Незалежной Петра Порошенко. В случае поражения она пообещала уволиться и признать Крым украинским.
По словам Симоньян ее "умиляет до слез" попытка Порошенко преподать урок русского языка. "У меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у Вас?" – отметила она в Twitter.
Как писали Dni.Ru, украинский президент отличился во время интервью испанской газете El Pais. Он подчеркнул: Маргарита Симоньян, назвав президента России Владимира Путина после победы на выборах "вождем", знала, что это слово якобы также означает "фюрер".
В том же интервью Порошенко обвинил российские СМИ в распространении ложных сведений про Украину и другие страны, назвав весь мир испытательной площадкой России для политики фейковых новостей.
"Они были во время выборов в США, в ходе референдума по поводу Brexit в Великобритании, во время кризиса в Каталонии и, конечно, в процессе российской аннексии Крыма", – сказал украинский президент.
Отметим, что слово "вождь" в русском языке имеет два значения: идейный, политический руководитель и глава, предводитель.
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