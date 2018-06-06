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Политика

Опозоренного Порошенко вызвали на дуэль

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Главный редактор телеканала RT предложила украинскому президенту написать диктант на русском языке. Если она допустит больше ошибок, чем Порошенко, то уволится и признает Крым украинским.
прочитано 1601 раз

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян вызвала на дуэль президента Незалежной Петра Порошенко. В случае поражения она пообещала уволиться и признать Крым украинским. 

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По словам Симоньян ее "умиляет до слез" попытка Порошенко преподать урок русского языка. "У меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у Вас?" – отметила она в Twitter.

Как писали Dni.Ru, украинский президент отличился во время интервью испанской газете El Pais. Он подчеркнул: Маргарита Симоньян, назвав президента России Владимира Путина после победы на выборах "вождем", знала, что это слово якобы также означает "фюрер".

В том же интервью Порошенко обвинил российские СМИ в распространении ложных сведений про Украину и другие страны, назвав весь мир испытательной площадкой России для политики фейковых новостей.

"Они были во время выборов в США, в ходе референдума по поводу Brexit в Великобритании, во время кризиса в Каталонии и, конечно, в процессе российской аннексии Крыма", – сказал украинский президент.

Отметим, что слово "вождь" в русском языке имеет два значения: идейный, политический руководитель и глава, предводитель.

Автор: Леонид Федоров6 июня 2018, 12:01
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