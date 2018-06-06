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Политика

Водка и колбаса: Путин о душевном застолье с Си Цзиньпином

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин рассказал, что единственный мировой лидер, с которым ему удалось встретить свой день рождения, был председатель Си Цзиньпин. Он также назвал главу Китая хорошим другом и надежным партнером.
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Накануне своего визита в КНР, Путин поделился своим личным впечатлением о председателе Китайской Народной республики Си Цзиньпине. Он отметил, что китайский лидер "комфортный партнер, хороший и надежный друг", пишет НСН.

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Кроме того, Путин вспомнил, что его рабочий график не складывался так, чтобы он смог отметить свой день рождения с кем-то из мировых лидеров. И единственным, с кем удалось это сделать, оказался именно Си Цзиньпин, передает телеканал "360".

Также президент России раскрыл некоторые подробности торжества. По его словам, все прошло "довольно скромно", сообщает Ura.ru. "Мы сделали это очень по-простому: выпили по рюмке водки, нарезали какую-то колбасу... Си Цзиньпин очень доступный и по-человечески душевный человек", – рассказал Путин.

Напомним, что в 2017 экс-премьер Италии Сильвио Берлускони лично поздравил президента России с 65-летием. Берлускони подарил Путину пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

В свою очередь, российский лидер и сам любит делать подарки. Так, в 2016 году он привез с собой на саммит G20 в Ханчжоу ящик российского мороженого. Какой сюрприз будет ждать Си Цзиньпина в дни саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, Путин не сказал.

Автор: Михаил Вштанов6 июня 2018, 08:22

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