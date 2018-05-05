Петр Толстой: Не надо гадать о новом премьере

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал не гадать о кандидатуре на должность премьер-министра. Он считает, что надо просто дождаться решения президента. При этом, депутат выразил уверенность, кандидатом на пост главы правительства будет достойный человек.



Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал не пытаться угадать, чью кандидатуру президент Владимир Путин предложит на должность главы кабинета министров после своей инаугурации. Надо дождаться решения главы государства, считает парламентарий.



"Любые предположения относительно того, кто станет новым председателем правительства, – это лишь домыслы, потому что последнее слово в любом случае будет за главой государства", – сказал он. Толстой уверен, что ни один эксперт не сможет назвать фамилию человека, которого предложит глава государства на должность премьера со стопроцентной уверенностью.

"Поэтому предлагаю не играть в угадайку, а просто дождаться, пока президент назовет его, – призвал думский вице-спикер. – Так или иначе, я более чем уверен, что это будет достойный человек".

Напомним, инаугурация главы государства Владимира Путина состоится 7 мая. Согласно Конституции, он должен внести кандидатуру председателя правительства не позднее двухнедельного срока после вступления в должность. Затем Госдума должна в течение семи дней рассмотреть представленную кандидатуру.

Напомним, в настоящее время кабинет министров возглавляет Дмитрий Медведев.Он занимает эту должность с 8 мая 2012 года.

Выборы президента прошли 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. За него отдали свои голоса более 56,4 миллиона избирателей.