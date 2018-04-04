Избирательным правом в Думе займется комитет по регламенту

Законами, регулирующими избирательное право, займется в Госдуме комитет по контролю и регламенту. Такое решение принял Совет нижней палаты парламента.

Как сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, решено передать из комитета по законодательству и госстроительству в комитет по регламенту и контролю 18-ть законопроектов, касающихся избирательного права.

"С передачей в наш комитет пакета законопроектов по избирательному законодательству разгружается комитет по госстроительству и законодательству, мы даем ему возможность планомерно выстраивать работу", - сказала после заседания Совета Госдумы глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Парламентарий отметила, что возглавляемой ею комитет – самый представительный в Думе, в нем 26 депутатов. Восемь человек имеет ученую степень, две трети депутатов имеют образование в области юриспруденции в сфере государственно–муниципального управления.



Все члены комитета имеют серьезный опыт руководящей работы, начиная от председателя областной думы и заканчивая руководством крупных производственных коллективов. Все этот даст качественно выстроить нашу работу.





В 2017 году в рамках подготовки к президентским выборам российское избирательное законодательство было дополнено новыми положениями. Изменения, в частности, позволяют отправлять наблюдателей на выборы не только кандидатам и политическим партиям, но и общественным палатам всех уровней. Открепительные удостоверения заменили системой "Мобильный избиратель".

