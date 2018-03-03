Страшные тайны: Муаммар Каддафи

Муаммар Каддафи был весьма неординарной личностью, именно при нем Ливия добилась расцвета, а после его смерти государство погрузилось в хаос гражданской войны. Лидер Джамахирии, полковник и главнокомандующий ливийской армии Муаммар Каддафи был захвачен и убит 20 октября 2011 года в окрестностях его родного города Сирта. Взятый в плен, он подвергся жестоким пыткам и вскоре умер от полученных ранений, нанесенных ему боевиками оппозиционных сил.



Согласно официальным данным, Муаммар бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям бен Хамид аль‑Каддафи родился 13 сентября 1942 года. Впрочем, точная дата достоверно неизвестна, а многие исследователи склонны считать, что он появился на свет в 1940 году. Сам Каддафи любил рассказывать, что родился в бедуинском шатре в 30 километрах от города Сирт. Его отец – выходец из племени аль-каддафа, будучи пастухом, кочевал с места на место. Мать с тремя старшими дочерями вела домашнее хозяйство. Впрочем, была и версия, что Муаммар был потомком древних бедуинских племен, пришедших из Ирака.

Есть и более экзотическая версия, согласно которой Каддафи был евреем. Ходят слухи, что бывший лидер Джамахирии был сыном летчика Альберта Презиози из французского авиаполка "Нормандия-Неман“. Известно, что в 1941 году пилот провел какое-то время в Ливийской пустыне, где потерпел катастрофу его самолет. Там, согласно легенде, он познакомился с одной палестинской еврейкой, медсестрой, которая и родила ему сына Муаммара. В 1943 году Альберт Презиози погиб. Стоит отметить, что никаких документальных подтверждений этой версии рождения Каддафи до сих пор так и не обнаружено.

Закончив школу, Каддафи в 1959 году поступил в Ливийский университет в Бенгази. Закончив учебу по специальности юриста, будущий полковник поступил в Военную академию. В 1965 году он был направлен в действующую армию. Затем Каддафи послали на учебу в Великобританию, где изучал бронетанковое дело. Кстати, сведения об образовании Каддафи весьма противоречивы. Так, говорят, что он якобы закончил ливийское военное училище перед учебой в Британии. Еще есть версии, что он изучал историю в Ливийском университете или прослушал там же всего лишь вечерний курс лекций.

Еще в студенческие годы, Каддафи создал тайную организацию "Свободные офицеры юнионисты-социалисты", которая ставила целью захват власти.

В 1969 году Каддафи был назначен адъютантом Сигнального Корпуса и возглавил один из заговоров. 1 сентября группа повстанцев под командованием капитана Каддафи захватила ряд объектов в Триполи, в том числе радиостанцию, через которую объявил о свержении короля Идриса I, провозгласив Ливию республикой. С этого момента Каддафи фактически управляет страной. После революции Каддафи было присвоено звание полковника, которое он сохранил даже после того, как его произвели в генералы.

Новый порядок в Ливии Каддафи начал наводить железной рукой. Он установил режим, в основе которого действовали народные комитеты и собрания, позже провозгласил народную республику, в которой запретил все политические организации, кроме собственной. Обустроив систему управления страной, в 1979 году Каддафи ушел в отставку с поста президента заявив о своем намерении работать над "продолжением революции". А к концу 1980-х он и вовсе отказался от всех официальных постов и стал именоваться революционным лидером, правда, все управление страной оставалось в его руках.

Каддафи был верующим мусульманином. После прихода к власти он провел реформу календаря, начав летоисчисление от года смерти пророка Мухаммеда. Кроме того, в Ливии был введен сухой закон, запрещены азартные игры, закрылись театры, попала под запрет западная музыка, действуют законы шариата. В быту Каддафи внешне был неприхотлив, и показательно вел аскетичный образ жизни. Верным спутником его поездок в другие страны был бедуинский шатер, который он разбивал в центре мировых столиц. Полковник был дважды женат. Он остаивл первую жену после переворота, оставив себе сына. Второй супругой стала медсестра из военного госпиталя. От этого брака у Каддафи было семеро детей.

Известно, что Муаммар Каддафи пережил ряд покушений. Так, в 1975 году во время военного парада была совершена попытка обстрелять трибуну, на которой находился ливийский лидер. В том же году военные неудачно попытались совершить переворот, а в 1996-м его машину пытались взорвать. Но исполнители перепутали транспортные средства, и в результате погибли несколько человек из охраны Каддафи, который сам не пострадал. Любопыьно, что когда он только пришел к власти, то ездил без охраны на скромном Фольксвагене, а за покупками ходил в обычный магазин. Но несколько покушений заставили его круто изменить образ жизни и свести до минимума прямые контакты с народом.

Каддафи прослыл большим любителей женского пола. Когда он давал интервью, он предпочитал беседовать с журналистами-женщинами. Он не раз заявлял, что "мужчина должен довольствоваться только одной женой", хотя ислам позволяет иметь до четырех. Из других увлечений бывшего лидера Джамахирии известна страсть к лошадям, охоте, оружию. Каддафи любил красиво одеваться, часто меняя наряды (большую часть из них составляла национальная одежда и военная форма). Примечательно, что военные мундиры полковника всегда были разные: он надевал и морскую форму, и офицера военно-воздушных сил, и сухопутное обмундирование. Непременным атрибутом были темные очки, скрывающие его глаза.

Бывшего лидера Ливии не раз обвиняли в террористической деятельности. Ему, в частности, приписывают четыре покушения на президента Египта Анвара Садата и попытка затопить британский транспортный корабль с несколькими сотнями евреев. В 1981 году США обвинили Ливию во главе с Кадаффи в подготовке покушения на президента Рональда Рейгана. Его же подозревали в причастности к нескольким терактам: двум взрывам в Лондоне, минированию Красного моря, организации обстрела людей у ливийского посольства в столице Великобритании. Кроме того, ливийцев подозревали в причастности к захвату пассажирского судна Achille Lauro, взрыву на дискотеке в Западном Берлине.

Все это привело к тому, что американская авиация нанесла удары по объектам на территории Ливии, которые могли использоваться для подготовки террористов. В результате налетов погиб 101 ливиец, в том числе приемная дочь Каддафи, а его жена и двое сыновей получили ранения. Ответ на эту акцию стал взрыв пассажирского Boeing 747, выполнявшего рейс из Лондона в Нью-Йорк, над шотландским городом Локерби. Это произошло 21 декабря 1988 года. В результате теракта погибли 270 человек. После трехлетнего расследования удалось установить двух главных подозреваемых – ими оказались сотрудники ливийских спецслужб. Лишь в 2002 году Каддафи признал вину своей страны за теракт над Локерби и пообещал компенсации родственникам жертв.

В то же время, период правления Каддафи многие ливийцы вспоминают с теплотой. Известно, что большую часть нефтедолларов он тратил на нужды народа. Например, в стране практически не было безработицы, большинство граждан имело свое отдельное жилье, функционировали вузы, больницы соответствовали мировым стандартам. Получаемые доходы от продажи нефти (около 10 миллиардов долларов в год) распределялись на нужды государства и между гражданами страны (каждая из 600 тысяч семей получала 7-10 тысяч долларов в год). Правда, семьи, получившие деньги, не могли распоряжаться ими на свое усмотрение, а имели право покупать лишь самые необходимые товары.

Интересный факт: Ливия занимала первое место среди арабских стран по числу спутниковых антенн на душу населения.

Муаммар Каддафи нередко удивлял всех своими экстравагантными выходками. Он любил путешествовать с размахом. В поездках его всегда сопровождал отряд вооруженных женщин-телохранительниц, в который, как говорят, брали исключительно девственниц. В некоторые турне ливийский лидер брал с собой верблюдов, молоко которых любил пить даже будучи с визитами в других странах. В середине 2000-х годов он провозгласил Ливию родиной Кока-колы и потребовал отчислений за использование бренда, утверждая, что изначально все составляющие напитка поставлялись из Африки. Помимо этого, полковник заявил, что Уильям Шекспир был арабским эмигрантом, чье настоящее имя – Шейх Зубейр.

Несмотря на одиозность, с ливийским лидером общались и встречались многие мировые лидеры. Однако все резко поменялось, когда по Ближнему Востоку прокатилась Арабская весна. На волне политических протестов в ряде стран войска стран Запада решили поддержать и оппозицию в Ливии. В результате режим Каддафи пал, а сам он был убит. Причем сначала подвергся жестоким надругательствам. Весь мир облетели кадры, на которых видно, как истекающего кровью ливийского лидера ведут сквозь толпу. В этот момент его тыкают всем, что было в руках у окружавших его людей – палками, ножами, оружием. Говорят, что его не только били, но даже сыпали в раны песок и другие чудовищные вещи. Пытки продолжались примерно три часа, пока полковник не умер.

И даже после этого над Каддафи не перестали глумиться: его труп протащили за ноги по улицам Сирта – родного для полковника города, в котором он сражался до последнего. Подробности расправы над Каддафи вызвали отвращение даже у тех ливийцев, которые приветствовали его захват и смерть. До захоронения тело Каддафи несколько дней находилось в рефрижераторе, чтобы на него могли поглазеть все желающие. Только когда труп стал разлагаться, его предали земле в секретном месте.