Страшные тайны: Муаммар Каддафи
Согласно официальным данным, Муаммар бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям бен Хамид аль‑Каддафи родился 13 сентября 1942 года. Впрочем, точная дата достоверно неизвестна, а многие исследователи склонны считать, что он появился на свет в 1940 году. Сам Каддафи любил рассказывать, что родился в бедуинском шатре в 30 километрах от города Сирт. Его отец – выходец из племени аль-каддафа, будучи пастухом, кочевал с места на место. Мать с тремя старшими дочерями вела домашнее хозяйство. Впрочем, была и версия, что Муаммар был потомком древних бедуинских племен, пришедших из Ирака.
Есть и более экзотическая версия, согласно которой Каддафи был евреем. Ходят слухи, что бывший лидер Джамахирии был сыном летчика Альберта Презиози из французского авиаполка "Нормандия-Неман“. Известно, что в 1941 году пилот провел какое-то время в Ливийской пустыне, где потерпел катастрофу его самолет. Там, согласно легенде, он познакомился с одной палестинской еврейкой, медсестрой, которая и родила ему сына Муаммара. В 1943 году Альберт Презиози погиб. Стоит отметить, что никаких документальных подтверждений этой версии рождения Каддафи до сих пор так и не обнаружено.
Закончив школу, Каддафи в 1959 году поступил в Ливийский университет в Бенгази. Закончив учебу по специальности юриста, будущий полковник поступил в Военную академию. В 1965 году он был направлен в действующую армию. Затем Каддафи послали на учебу в Великобританию, где изучал бронетанковое дело. Кстати, сведения об образовании Каддафи весьма противоречивы. Так, говорят, что он якобы закончил ливийское военное училище перед учебой в Британии. Еще есть версии, что он изучал историю в Ливийском университете или прослушал там же всего лишь вечерний курс лекций.
Еще в студенческие годы, Каддафи создал тайную организацию "Свободные офицеры юнионисты-социалисты", которая ставила целью захват власти.
В 1969 году Каддафи был назначен адъютантом Сигнального Корпуса и возглавил один из заговоров. 1 сентября группа повстанцев под командованием капитана Каддафи захватила ряд объектов в Триполи, в том числе радиостанцию, через которую объявил о свержении короля Идриса I, провозгласив Ливию республикой. С этого момента Каддафи фактически управляет страной. После революции Каддафи было присвоено звание полковника, которое он сохранил даже после того, как его произвели в генералы.
Новый порядок в Ливии Каддафи начал наводить железной рукой. Он установил режим, в основе которого действовали народные комитеты и собрания, позже провозгласил народную республику, в которой запретил все политические организации, кроме собственной. Обустроив систему управления страной, в 1979 году Каддафи ушел в отставку с поста президента заявив о своем намерении работать над "продолжением революции". А к концу 1980-х он и вовсе отказался от всех официальных постов и стал именоваться революционным лидером, правда, все управление страной оставалось в его руках.
Каддафи был верующим мусульманином. После прихода к власти он провел реформу календаря, начав летоисчисление от года смерти пророка Мухаммеда. Кроме того, в Ливии был введен сухой закон, запрещены азартные игры, закрылись театры, попала под запрет западная музыка, действуют законы шариата. В быту Каддафи внешне был неприхотлив, и показательно вел аскетичный образ жизни. Верным спутником его поездок в другие страны был бедуинский шатер, который он разбивал в центре мировых столиц. Полковник был дважды женат. Он остаивл первую жену после переворота, оставив себе сына. Второй супругой стала медсестра из военного госпиталя. От этого брака у Каддафи было семеро детей.
Известно, что Муаммар Каддафи пережил ряд покушений. Так, в 1975 году во время военного парада была совершена попытка обстрелять трибуну, на которой находился ливийский лидер. В том же году военные неудачно попытались совершить переворот, а в 1996-м его машину пытались взорвать. Но исполнители перепутали транспортные средства, и в результате погибли несколько человек из охраны Каддафи, который сам не пострадал. Любопыьно, что когда он только пришел к власти, то ездил без охраны на скромном Фольксвагене, а за покупками ходил в обычный магазин. Но несколько покушений заставили его круто изменить образ жизни и свести до минимума прямые контакты с народом.
Каддафи прослыл большим любителей женского пола. Когда он давал интервью, он предпочитал беседовать с журналистами-женщинами. Он не раз заявлял, что "мужчина должен довольствоваться только одной женой", хотя ислам позволяет иметь до четырех. Из других увлечений бывшего лидера Джамахирии известна страсть к лошадям, охоте, оружию. Каддафи любил красиво одеваться, часто меняя наряды (большую часть из них составляла национальная одежда и военная форма). Примечательно, что военные мундиры полковника всегда были разные: он надевал и морскую форму, и офицера военно-воздушных сил, и сухопутное обмундирование. Непременным атрибутом были темные очки, скрывающие его глаза.
Бывшего лидера Ливии не раз обвиняли в террористической деятельности. Ему, в частности, приписывают четыре покушения на президента Египта Анвара Садата и попытка затопить британский транспортный корабль с несколькими сотнями евреев. В 1981 году США обвинили Ливию во главе с Кадаффи в подготовке покушения на президента Рональда Рейгана. Его же подозревали в причастности к нескольким терактам: двум взрывам в Лондоне, минированию Красного моря, организации обстрела людей у ливийского посольства в столице Великобритании. Кроме того, ливийцев подозревали в причастности к захвату пассажирского судна Achille Lauro, взрыву на дискотеке в Западном Берлине.
Все это привело к тому, что американская авиация нанесла удары по объектам на территории Ливии, которые могли использоваться для подготовки террористов. В результате налетов погиб 101 ливиец, в том числе приемная дочь Каддафи, а его жена и двое сыновей получили ранения. Ответ на эту акцию стал взрыв пассажирского Boeing 747, выполнявшего рейс из Лондона в Нью-Йорк, над шотландским городом Локерби. Это произошло 21 декабря 1988 года. В результате теракта погибли 270 человек. После трехлетнего расследования удалось установить двух главных подозреваемых – ими оказались сотрудники ливийских спецслужб. Лишь в 2002 году Каддафи признал вину своей страны за теракт над Локерби и пообещал компенсации родственникам жертв.
В то же время, период правления Каддафи многие ливийцы вспоминают с теплотой. Известно, что большую часть нефтедолларов он тратил на нужды народа. Например, в стране практически не было безработицы, большинство граждан имело свое отдельное жилье, функционировали вузы, больницы соответствовали мировым стандартам. Получаемые доходы от продажи нефти (около 10 миллиардов долларов в год) распределялись на нужды государства и между гражданами страны (каждая из 600 тысяч семей получала 7-10 тысяч долларов в год). Правда, семьи, получившие деньги, не могли распоряжаться ими на свое усмотрение, а имели право покупать лишь самые необходимые товары.
Интересный факт: Ливия занимала первое место среди арабских стран по числу спутниковых антенн на душу населения.
Муаммар Каддафи нередко удивлял всех своими экстравагантными выходками. Он любил путешествовать с размахом. В поездках его всегда сопровождал отряд вооруженных женщин-телохранительниц, в который, как говорят, брали исключительно девственниц. В некоторые турне ливийский лидер брал с собой верблюдов, молоко которых любил пить даже будучи с визитами в других странах. В середине 2000-х годов он провозгласил Ливию родиной Кока-колы и потребовал отчислений за использование бренда, утверждая, что изначально все составляющие напитка поставлялись из Африки. Помимо этого, полковник заявил, что Уильям Шекспир был арабским эмигрантом, чье настоящее имя – Шейх Зубейр.
Несмотря на одиозность, с ливийским лидером общались и встречались многие мировые лидеры. Однако все резко поменялось, когда по Ближнему Востоку прокатилась Арабская весна. На волне политических протестов в ряде стран войска стран Запада решили поддержать и оппозицию в Ливии. В результате режим Каддафи пал, а сам он был убит. Причем сначала подвергся жестоким надругательствам. Весь мир облетели кадры, на которых видно, как истекающего кровью ливийского лидера ведут сквозь толпу. В этот момент его тыкают всем, что было в руках у окружавших его людей – палками, ножами, оружием. Говорят, что его не только били, но даже сыпали в раны песок и другие чудовищные вещи. Пытки продолжались примерно три часа, пока полковник не умер.
И даже после этого над Каддафи не перестали глумиться: его труп протащили за ноги по улицам Сирта – родного для полковника города, в котором он сражался до последнего. Подробности расправы над Каддафи вызвали отвращение даже у тех ливийцев, которые приветствовали его захват и смерть. До захоронения тело Каддафи несколько дней находилось в рефрижераторе, чтобы на него могли поглазеть все желающие. Только когда труп стал разлагаться, его предали земле в секретном месте.
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