Уровень поддержки "ЕР" остается стабильно высоким

"Единая Россия" по-прежнему является самой популярной политической силой страны. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Высокий уровень поддержки партии связан с ее особой ролью в российской политической системе, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Согласно данным последнего исследования ФОМ, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее время, то 53% россиян проголосовали бы за "Единую Россию", заметно меньше – 8% респондентов – готовы отдать свой голос за КПРФ, 2% заявили, что выбрали бы кандидатов от "Справедливой России". В то же время, практически каждый десятый избиратель (8%) не собирается идти на думские выборы, 1% респондентов испортил бы бюллетени, а 15% участников опроса затруднились ответить.



Кроме того, в ходе социологического исследования выяснилось, что уровень доверия к партии власти продолжает оставаться на высоком уровне. Почти четверть опрошенных безусловно доверяют "ЕР", еще 38% респондентов скорее доверяют, чем нет.

За последний месяц 19% россиян стали доверять партии власти больше. При этом положительно оценивают ее деятельность 58% опрошенных.

Председатель "Единой России", премьер Дмитрий Медведев также пользуется доверием россиян, об этом заявили 30% респондентов. Опрошенных. При этом 11% сказали, что безусловно доверяют главе кабинета министров. В целом же, 41% участников опроса считают, что Медведев хорошо работает на своем посту.

Высокий рейтинг поддержки "Единой России" свидетельствует о том, что в партии слышат мнения людей, отвечают на самые острые запросы и обращения, прокомментировал результаты социологического опроса заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Он отметил, что благодаря поддержке "ЕР" был повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), продлена программа материнского капитала, установлены пособия на рождение первого или второго ребенка, решается проблема обманутых дольщиков.

"Люди обо всем этом знают. Поэтому и результаты соцопросов положительные", – подчеркнул он.

Кроме того, отметил Ревенко, на рейтинг партии повлияли результаты слаженной работы всех партийных институтов и членов "ЕР". "За каждым проектом стоят не лозунги и обещания, а конкретные дела – от выделения необходимых средств из федерального бюджета до согласования с людьми решений по строительству или ремонту конкретных объектов на местах", – сказал заместитель секретаря Генсовета "Единой России".

Ревенко обратил внимание на то, что партия постоянно обновляется, она стремится быть современной и понятной каждому гражданину. Но это далеко не предел возможностей, уверен он. "У нас есть резервы, которые нам предстоит задействовать. Тем более впереди главные выборы – президентские, а затем – выборы на региональном уровне", – сказал единоросс.



Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, комментируя результаты социсследования, отметил, что уровень поддержки "ЕР" стабильно высок и не зависит от политического сезона. "Рейтинг на уровне чуть выше 50% установился в конце парламентской избирательной кампании 2016 года и практически не изменился за эти полтора года", – напомнил он.

Таким образом, по словам политолога, падения рейтинга партии в связи с тем, что Владимир Путин пошел на выборы как самовыдвиженец, не произошло. "Это свидетельствует о том, что партия остается политическим институтом, который играет особую роль в политическом системе России, – уверен Орлов. – И сейчас сложно представить факторы, которые могут существенно снизить "Единой России".