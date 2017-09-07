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Политика

Вашингтон признал свое поражение в кибервойне

Фото: GLOBAL LOOK press
Состоявшаяся в феврале 1945 года Ялтинская конференция стала отправной точкой глобального геополитического противостояния России и США. Раздел мира на сферы влияния двух держав определил их стремление бороться за гегемонию в политической, экономической, идеологической и военной сферах. С началом "информационного" века этот антагонизм достиг своего апогея и вылился в масштабную кибервойну.
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В апреле 2015 года Соединенные Штаты объявили о новой стратегии действий в медийном пространстве. Пентагон перестал скрывать использование информационного оружия против стран, которые не хотели жить в соответствии с указкой из Вашингтона, а значит "представляли угрозу национальной безопасности США". Среди таких стран значится, прежде всего, Россия. В этом же списке находятся Китай, Иран и Северная Корея.

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Разумеется, подобные шаги не остались без внимания Москвы, которая подготовила защитные меры для противодействия агрессии Вашингтона в киберпространстве. Как пишет американское издание The Washington Post, Россия продемонстрировала свои возможности на примере соцсети Facebook. Газета утверждает, что с июня 2015 по май 2017 года на ресурсе в больших количествах стали появляться аккануты, которые размещали сообщения, якобы имевшие целью вмешаться в ход президентской гонки в США. Всего, подчеркивает The Washington Post, за это время было зарегистрировано около 470 страниц, которые опубликовали не менее трех тысяч сообщений по самым разным темам.

В большинстве своем это были сообщения по поводу президентских выборов в США. Также затрагивалась тема общественно-политического устройства мира, ЛГБТ, межрассовых отношений, иммиграции и прочее. Примечательно, что глава службы безопасности Facebook Алекс Стамрос никак не прокомментировал опубликованные результаты деятельности партий Соединенных Штатов, которые потратили на рекламу в американском сегменте Сети более миллиарда долларов. Более того, они воспользовались услугами так называемых "фактчекеров" – людей, которые способны искать нелицеприятные сведения о политических соперниках и оправдывать "грязь" в отношении своего кандидата.

Обвинение России в поддержке главы Белого дома Дональда Трампа – это прямое доказательство того, что в Вашингтоне признали первенство Москвы в информационном пространстве. Иначе и не объяснишь ту агрессивную и истеричную реакцию на любое изменение новостных трендов, связанных с проблемами в США. Причина этого – неспособность американцев дестабилизировать политический и финансовый сектор России посредством атак на информационные сети и банковский сектор нашей страны.

Фото: GLOBAL LOOK press

Отвратительная безалаберность Вашингтона на поприще кибервойны стала причиной желания США нарочито решительно действовать против тех, кто способен обеспечить своему государству высокий уровень защиты и превосходство в информационных сражениях. Так, зимой прошлого года Минфин США внес в санкционный список российского ресторатора Евгения Пригожина. Объяснили свою позицию в Вашингтоне тем, что он "поддерживал российское правительство". Бизнесмен якобы причастен к оказанию давления на американских избирателей. В Вашингтоне стремление Пригожина минимизировать влияние западных кибервойск на информационное пространство России посчитали "агрессией" в отношении США и ЕС.

Развернувшееся на наших глазах противостояние Москвы и Вашингтона напоминает новую Холодную войну. Разница лишь в том, что теперь проигравшая сторона заранее известна. Американцы с треском провалились на этом поприще, показав свою полную несостоятельность в информационном пространстве. Попытки Вашингтона с помощью нелепых популистских заметок в купленных средствах массовой информации и экономических санкций "отомстить" российским патриотам, стремящимся ликвидировать информационную безграмотность в интернете, свидетельствуют лишь о тотальной беспомощности спецслужб США в киберпространстве.

В связи с этим возникает логичный вопрос: если Россия еще не предпринимала никаких конкретных действий на поприще кибервойны, а американцы при этом уже настолько испуганы, то что будет с ними в случае, если "горячая фаза" информационного противостояния действительно наступит?

Автор: Иван Поляков7 сентября 2017, 21:50

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