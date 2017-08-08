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Политика

Визит Путина в Абхазию поднял на уши Запад

Владимир Путин и Рауль Хаджимба. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Министерство иностранных дел Грузии в своем официальном заявлении осудило визит президента России Владимира Путина в Абхазию. По мнению грузинской стороны, эта поездка якобы направлена против Тбилиси.
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В ходе сегодняшней встречи с главой Абхазии Раулем Хаджимбой в Пицунде Владимир Путин заявил, что Россия и впредь будет гарантировать безопасность и независимость республики. В ответ лидер Абхазии выразил благодарность президенту Путину от имени страны и ее граждан за решения, которые были приняты для развития отношений между Москвой и Сухумом. 

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Этот визит очень не понравился Грузии. "Министерство иностранных дел осуждает визит президента России в оккупированный Абхазский регион", – говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства. Грузинские дипломаты призывают международное сообщество дать сегодняшнему визиту российского лидера в Абхазию верную оценку и принять меры в отношении России. 

В ответ НАТО выразило мнение, что посещение российским президентом Владимиром Путиным Абхазии вредит усилиям по урегулированию ситуации. По словам исполняющего обязанности официального представителя Североатлантического альянса Дилана Уайта, в организации сожалеют,  что визит состоялся без предварительного согласия Грузии. "Визит президента Путина в грузинский регион Абхазию в девятую годовщину вооруженного конфликта вредит международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров", – заявил он.

Напомним, Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Грузинские войска, отправленные тогдашним грузинским президентом Михаилом Саакашвили, атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику. Через пять дней война "08.08.08", как ее назвали позже в прессе, была окончена. В результате Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, причем это решение не подлежит пересмотру. В ответ Саакашвили разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Между тем президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили провели сегодня телефонные переговоры. Порошенко, по сообщению его пресс-службы, "выразил солидарность с грузинским народом" и заявил, что Украина поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Грузии. Маргвелашвили в свою очередь ответил, что Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за это. Ранее Киев осудил визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым, отправив в Москву ноту протеста. 

Автор: Алексей Минин8 августа 2017, 20:11

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