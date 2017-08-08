Неистовый Эрдоган яростно набросился на Меркель

Рано или поздно Берлин осознает свою ошибку в отношениях с Анкарой, но будет уже поздно. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Трабзоне.

По его словам, Турция обладает крепкими связями за рубежом. "В Германии поймут свою ошибку, но будет поздно, потому что Анкара не делала ошибок, а Берлин начал придерживаться ошибочного курса", – заявил он. Эрдоган при этом призвал не обращать внимания на антитурецкие выпады канцлера ФРГ Ангелы Меркель и остального руководства страны.

А днем ранее, как писали "Известия", турецкий лидер обвинил Берлин в пособничестве терроризму. "В Германии проживают 3 млн наших граждан. Что в этом плохого? Германия поддерживает только террористов. Я направил им 4,5 тыс. личных документов (боевиков. Прим.Ред.). Никакого ответа не последовало", – заявил Эрдоган.

Напомним, резкое обострение отношений между Берлином и Анкарой началось весной этого года. Эрдоган обратился к проживающим в Германии туркам, призвав их не голосовать за Меркель. Причиной стало игнорирование немецкими властями данных о нескольких тысячах проживающих в Германии курдах, которых официальная Анкара считает экстремистами. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаете террористов", – сказал тогда турецкий лидер.





Ответ Берлина не заставил себя ждать. Как заявил представитель Ангелы Меркель, обвинения в адрес канцлера ФРГ абсурдны. Германия, добавил он, не намерена участвовать в провокационной игре.

Дальнейшей деградации двухсторонних отношений способствовала ситуацию вокруг авиабазы Инджирлик в Турции, где находился контингент немецких военнослужащих. Депутаты Бундестага захотели посетить военный объект и ознакомиться с условиями быта военнослужащих. Однако Анкара отказалась пустить немецких парламентариев. После этого Берлин объявил о переводе контингента базы с Инджирлика в Иорданию.

