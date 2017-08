Трампа уронили на дно

"Рад был помочь, бро! Крепись, братан". Проекция этих надписей на русском и английском языках появилась на стене отеля Трампа в Нью-Йорке. Фоном им служили российский триколор и портрет президента Путина. "Оригинальный" перфоманс устроили противники американского лидера. По мнению организаторов протестной акции, своим президентством Трамп обязан российскому лидеру.

И это лишь один из эпизодов "антитрамповской" кампании, развязанной против президента США ведущими СМИ – естественно, с благословения политиков. Причем благословляют обиженных на Трампа акул пера не только антагонисты-демократы, но и "родные" республиканцы. Вот уж действительно, враги человеку – домашние его.

Особенно старается один из самых "любимых" телеканалов Трампа, CNN – едва ли не каждый месяц заказывает опросы, которые подтверждают низкий рейтинг президента. На сей раз на помощь "агентству фейковых новостей" (так называет компанию американский лидер) пришел Квиннипэкский университет. И заявил, что Трамп "пробил очередное дно".

По итогам опроса выяснилось: 62% респондентов (против 34%) считают главу государства нечестным. 63% опрошенных (против 34%) упрекают Трампа в отсутствии качеств настоящего лидера, а 59% (против 39%) полагают, что ему нет дела до простых американцев. 63% респондентов верят в то, что Россия пыталась вмешиваться в ход предвыборной кампании в США в прошлом году. В то же время, 32% опрошенных уверены, что Трамп не совершал ничего предосудительного в плане встреч членов его команды с россиянами, а 30% подозревают, что республиканец в этом случае преступил закон.

Эксперты все того же CNN ранее предупреждали: одна из причин падения рейтинга действующего президента – его упорное нежелание общаться с прессой. (Хотя в случае с Трампом толку от такого общения немного – все равно любое интервью перевирают во вред герою репортажа). Телеканал заявлял, что американский лидер установил своеобразный антирекорд: с момента вступления в должность он провел всего одну пресс-конференцию. В то время как его предшественник Обама за такой же период успел мило побеседовать с журналистами целых 9 раз.

Кроме развязанной СМИ информационной войны против Трампа эксперты называют еще несколько причин столь низких показателей поддержки президента обществом. Одна из них – специфика американского избирательного процесса. Ведь во время выборов его конкурент Хиллари Клинтон набрала на два миллиона голосов больше. Однако Трамп все же обошел представительницу демпартии и победил по количеству голосов выборщиков.

И, возможно, самое важное обстоятельство: против Трампа играет конгресс – практически в полном составе. Конгрессмены откровенно саботируют все его начинания, не давая президенту выполнить ни одно из предвыборных обещаний – что, естественно, совсем не радует избирателей. Апофеозом противостояния главы Белого дома и Капитолийского холма стал навязанный Дональду Трампу закон об антироссийских санкциях – подписав который, президент, фактически, урезал собственные полномочия в принятии внешнеполитических решений.

This isn't fake news. The new front cover of @Newsweek doesn't pull any punches.#Trump #LazyBoyTrump pic.twitter.com/TgNiUAqUsg