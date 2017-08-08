Безумный Саакашвили развязал войну с Россией

Девять лет назад, 8 августа 2008 года, президент Грузии Михаил Саакашвили отдал приказ своим военным атаковать Южную Осетию. Под огонь попали российские миротворцы, и Москва в ответ провела пятидневную операцию по принуждению Грузии к миру. Если бы этого не произошло, на постсоветском пространстве, возможно, до сих пор полыхала бы еще одна горячая точка.

В день начала пекинской Олимпиады, когда спорт по традиции должен был объединить народы всего мира, тогдашний президент Грузии решил с наскока разобраться с бунтующей Южной Осетией. Проблема зрела давно, фактически с момента распада Советского Союза: эта республика наряду с Абхазией боролась за независимость. Не зря в Цхинвале были расквартированы российские миротворцы – они сдерживали воинственность сторон.

Грузинские власти, подумав, что Москва не будет вмешиваться в масштабные боевые действия, в ночь на 8 августа 2008 года ударили из тяжелых артиллерийских орудий, танков и установок "Град" по Цхинвалу и базе российских миротворцев. Всего за пять дней операции погибли 67 российских военных, более 100 мирных жителей и около 170 грузинских военнослужащих. Очевидно, что ответственность за жизни людей лежит на развязавшем безумную войну Михаиле Саакашвили.

Если бы Россия не провела операцию по принуждению Грузии к миру, это неминуемо привело бы к потере контроля над частью нашей территории, полагает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Речь идет о Северном Кавказе, где стало организовываться добровольческое движение.

"Для России отказ от вмешательства означал бы полный провал международного престижа".

По мнению эксперта, 8 августа 2008 года Грузия напала не на Южную Осетию, а фактически объявила войну России: по прямой наводке были расстреляны российские миротворцы. По всем международным правилам это не что иное, как объявление войны, подчеркнул Ремизов в интервью Dni.Ru.

Говоря об ответственности, которую должен понести Саакашвили, политолог сказал, что фактически экс-президент Грузии уже наказан: он потерял власть. Что касается международно-правовых последствий, здесь Ремизов выступил противником наднациональных судебных юрисдикций, таких как, например, трибунал по бывшей Югославии. "Если мы будем использовать наднациональные судебные юрисдикции против своих противников, когда-нибудь их используют против России", – считает эксперт.

Мы не проиграли эту войну только потому, что на Северном Кавказе командовали два блестящих генерала – это генерал Макаров, который возглавлял тогда Северо-Кавказский округ, а также командующий 58-й армией генерал Хрулев, полагает военный эксперт Владислав Шурыгин. "Они фактически за спиной Сердюкова все последние шесть-семь месяцев готовились к тому, что такой конфликт возможен. Именно они спасли нас от позора, потому что смогли в кратчайшее время поднять войска, бросить их через перевалы на помощь Цхинвалу, где уничтожали наших миротворцев", – пояснил Шурыгин в интервью изданию "Накануне.RU".





Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе прямо обвиняет экс-президента Грузии в развязывании войны. "Войну начал Саакашвили. Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем", – заявила политик в интервью RT.

Военная авантюра Саакашвили стала последней каплей в пользу признания Южной Осетии и Абхазии со стороны России. Сейчас, как считают эксперты, возможность повторения событий 2008 года приближена к нулю – гарантией можно считать хотя бы недавний указ, по которому некоторые подразделения армии Южной Осетии входят в состав Вооруженных сил России.

Провокация Саакашвили против России в 2008 году не удалась, но политик, прославившийся поеданием собственного галстука, продолжил "турне" по странам и в итоге превратился в бродягу без гражданства. Как высказался о нем в 2014 году Владимир Путин, "по всему миру гоняют как вшивого по бане".

В конце октября 2013 года, не дожидаясь окончания своего второго президентского срока, Саакашвили улетел из Тбилиси в Европу, а чуть позже устроился преподавателем в американскую Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Тем временем на родине ему было заочно предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств. Летом 2014 года он был объявлен во внутригосударственный, а 31 августа – в международный розыск, в котором находится до сих пор.

Некоторое время политик укрывался от меча Фемиды на Украине: там он поработал советником президента Петра Порошенко, а в мае 2015 года был назначен главой Одесской администрации. Памятен случай, когда на заседании Совета национальных реформ министр внутренних дел Арсен Аваков плеснул в него водой из стакана во время словесной перепалки. Тогда же премьер-министр Арсений Яценюк обозвал бывшего главу Грузии гастролером и потребовал покинуть Украину.

Во время руководства Саакашвили Одесской областью ему снова не повезло с законом. Прокуратура под прикрытием спецназа провела в областной администрации обыски по делу о растрате средств фонда "На благо Одессы", к которому имел отношение и губернатор. В ноябре 2016 года он подал в отставку.





26 июля 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. От грузинского он отказался еще в мае 2016 года. Потеряв работу на Украине, политик некоторое время находился в США. Сегодня, 8 августа, стало известно, что прокуратура Грузии обратилась к польским коллегам с целью перепроверить информацию о пребывании Саакашвили в этой стране. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что он якобы прилетел в Варшаву.

Скитания Саакашвили по миру, вероятно, продолжатся. Но ровно до того момента, пока одна из стран не выдаст его грузинским властям, и тогда горе-политик отправится в тюрьму. А срок ему грозит немалый – до 11 лет лишения свободы.