Киев осадил Европу за вредные советы

Депутаты Верховной рады не будут прислушиваться к советам европейских политиков, которые предлагают временно забыть о крымской проблеме. Более того, в Киеве считают, что ЕС должен обращать меньше внимания на внутренние дела Украины.

Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко раскритиковала предлагаемые европейскими политиками методы решения конфликта в ДНР и ЛНР. "Некоторые иностранные высокопоставленные чиновники советуют нам сначала решить проблему Донбасса, а затем Крыма. Мы не прислушиваемся к этим советам", – написала первый замглавы Верховной рады в соцсети Facebook.

По мнению Геращенко, западные политики игнорируют разговоры об обязательствах по защите прав человека на всем европейском континенте и предпочитают беседовать "о домашнем задании Украины (борьба с коррупцией, усиление демократических процессов, прозрачность экономики, умная кадровая политика)". При обсуждении "агрессивных" действий России европейцы молчат, будто в рот воды набрали, отметила она.

Геращенко подчеркнула, что иностранным партнерам Киева приятнее встречаться с оппозиционерами, "которые неизменно расскажут, как все плохо на Украине и ни словом не вспомнят о России". При этом она поблагодарила Евросоюз за "поддержку, беспокойство и санкции".

Ранее глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что Европе и Украине следует "загерметизировать" крымский вопрос и решить другие проблемы в отношениях с Кремлем. "Я боюсь, Крым нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние", – заявил он.

За забором собака никак не угомонится: Украина готовит иск к России из-за моста в Крым‍. pic.twitter.com/PNaVjXCGXT — Сергей (@Koldun87) 2 августа 2017 г.

Напомним, что Киев хочет не только вернуть под свой контроль Крымский полуостров, но и получить от Москвы некую компенсацию. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, строительство моста через Керченский пролив обернется убытками для его страны, поэтому правительство готовит иск в международный суд.