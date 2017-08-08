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Политика

Макрон отказался от престарелой жены

Брижит и Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/
"Устава первой леди" во Франции не будет. Елисейский дворец внял возмущенной общественности и отказался узаконить статус супруги президента.
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Париж не будет выделять средства на расходы Брижит Макрон. Предложение президента Пятой республики и по совместительству супруга мадам Макрон вызвало слишком бурную реакцию у французов. Они даже организовали сбор подписей под петицией с требованием отменить инициативу.

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За две недели удалось собрать более 240 тысяч автографов. Это больше порога (150 тысяч), после которого Елисейский дворец обязан вынести обращение граждан на рассмотрение. Эммануэль Макрон предлагал законодательно обозначить официальную роль жены президента в государственных делах. В частности, документ предусматривал выделение средств на расходы супруги главы государства. Теперь от этой идеи пришлось отказаться.

Однако в президентской администрации хотят сохранить лицо. Елисейский дворец намерен выпустить пресс-релиз и подробно рассказать об "общественной роли" первой леди. "Брижит Макрон играет свою роль, несет определенную ответственность. Мы хотим ввести прозрачность и контролировать средства, находящиеся в ее распоряжении", – написал в Twitter пресс-секретарь правительства Франции Кристоф Кастанер.

Бриджит Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press

Как сообщили в пресс-службе, у супруги главы Франции не будет никакой политической роли, но она несет определенную общественную нагрузку. По словам Кастанера, мадам Макрон получает более 200 писем в день и "поддерживает связь с французами с максимальной осмотрительностью".

Французские СМИ напоминают: во время президентской кампании Эммануэль Макрон обещал уточнить роль первой леди и "прекратить лицемерие". Авторы готовящегося документа планируют указать число советников и помощников жены главы государства – этого во Франции еще не делали.

Сообщается, что Брижит Макрон обслуживают два помощника, пресс-секретарь, начальник аппарата и несколько телохранителей. Сколько на это тратится денег, остается тайной.

Бриджит Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press

Рейтинг президента Франции в конце июля резко снизился – с 64 до 54%. Эксперты говорят о недовольстве граждан намерением Макрона уменьшить военный бюджет, повысить пенсионные взносы и реформировать правовую систему. Свою лепту в падение индекса доверия главе государства внес и скандал с "уставом первой леди".

Автор: Андрей Евлампиев8 августа 2017, 10:40

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