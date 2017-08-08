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Украина устроила истерику из-за издевки Польши

Польско-Украинская граница. Фото: GLOBAL LOOK press/WINFRIED ROTHERMEL
Министерство иностранных дел Украины вручило послу Польши Яну Пекло ноту протеста. Причина в том, что на страницах польского паспорта изображена часовня-ротонда в украинском Львове.
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Дизайн-проект нового польского паспорта возмутил власти Украины. Дело в том, что представленная на национальном документе часовня установлена на Лычаковском кладбище, где похоронены поляки, воевавшие за Львов против Западно-Украинской народной республики в начале 20 века.

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МИД Украины назвал такой шаг "недружественным". В министерстве заявили, что "политизация отдельных исторических фактов" вредит отношениям между странами, сообщает НСН. Лычаковское кладбище во Львове – одно из старейших на территории Украины, с 1991 года получившее статус исторического музея-заповедника.

Отметим, это не первое разногласие официального Киева и Варшавы на почве истории. Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский выступил против интеграции Украины в Евросоюз из-за прославления Киевом лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Напомним, в 2018 году к столетнему юбилею независимости в Польше выпустят паспорт нового дизайна. На страницах документа личности среди других изображений, возможно, разместят "Мемориал орлят" во Львове, а также Святые ворота в Вильнюсе. Кстати, часовня, ставшая камнем преткновения между Киевом и Варшавой, является частью "Мемориала орлят".

Автор: Людмила Фоканова8 августа 2017, 08:13

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