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Политика

Эксперты поддержали новый порядок в Госдуме

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Реакция представителей фракции КПРФ в Госдуме на предложение спикера оглашать перед заседаниями списки отсутствующих парламентариев эксперты назвали "по меньшей мере странной". И рекомендовали коммунистам вместо подобных заявлений начать нормально выполнять депутатские обязанности.
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Председатель нижней палаты парламента выступил с предложением объявлять перед началом "пленарки" общее количество отсутствующих неспроста. Такое решение было принято после того, как перед началом заседания журналисты недосчитались в зале более половины депутатов-коммунистов. И почему-то именно представители КПРФ (а конкретно координатор фракции Николай Коломейцев) после выступления Вячеслава Володина позволили себе говорить об "искусственном обострении ситуации" и каком-то "самопиаре".

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"Коломейцеву бы сейчас не выпендриваться, а начать нормально выполнять свои обязанности первого зама фракции КПРФ, курирующего организацию работы фракции в целом и посещение пленарок в частности. Это ведь для него вызов, что "Ведомости" недосчитались в среду в зале заседаний половины депутатов-коммунистов и наблюдали за голосующими за других Синельщиковым и самим Коломейцевым", написал в Facebook политолог Антон Хащенко.

А его коллега Дмитрий Фетисов вспомнил историю с женщинами-депутатами от той же партии, которые жаловались на слишком продолжительные, по их мнению, заседания. "Это было бы смешно, если бы не было печально. То есть когда спикер парламента борется за дисциплину и присутствие депутатов на заседаниях и предлагает очевидные решения, то это "самопиар"? А когда члены фракции КПРФ прогуливают заседания – то это "уважительные причины"? Мне в тему как раз две женщины из фракции КПРФ вспомнились, которые несколько месяцев назад голосили "Отпустите нас домой мужьям борщ варить!", – пишет Фетисов в соцсети.

Едва ли кто другой, кроме самих депутатов-коммунистов, поддержит позицию Коломейцева, отметил в интервью изданию Dni.Ru член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин. Он напомнил, что предложения Володина по повышению дисциплины в Госдуме были позитивно восприняты российским обществом. И нынешний шаг полностью укладывается в эту логику. "А что касается реакции представителей фракции КПРФ – возможно, это досада, потому что среди них может обнаружиться рекордное число прогульщиков", – заключил эксперт.

Политолога Армена Гаспаряна удивил тот факт, что коммунисты выступают против дисциплины. "Было бы понятно, если бы по этому поводу горевали представители каких-нибудь либеральных партий. Но представители КПРФ на протяжении многих лет проповедовали жесткую трудовую дисциплину в стране, всяческим образом это оберегали – и вдруг выясняется, что они сами не очень-то и согласны жить по этому принципу", – сказал нашему изданию Гаспарян.

Эксперт считает, что это выглядит, по меньшей мере, странно – хотя бы с точки зрения истории самой партии.

Можно напомнить, что во времена Ленина никому из депутатов съезда партии не приходило в голову манкировать своими обязанностями. А почему нынешние коммунисты забывают о том, что это часть их работы – для меня совершенно непонятно

У гендиректора Центра политического анализа Павла Данилина, с которым побеседовали Dni.Ru, есть объяснение этому феномену.

Во фракции КПРФ очень много бизнесменов. И эти бизнесмены не хотят заниматься прямой депутатской деятельностью: они-то думали, что в Госдуме для них синекура, а там пришлось работать. И это их, конечно, очень сильно фрустрирует. Потому они сейчас и выступают, пытаются "прогнуть" Володина

Председатель Госдумы 7 июля предложил парламентариям следующие изменения в регламент: пленарные заседания будут начинаться с информации о депутатах, которые не явились по уважительной причине. Собирать информацию о тех, кто уехал в командировку или отпуск, заболел или находится на обучающих семинарах каждое утро будет председатель комитета по регламенту Ольга Савастьянова.

Вячеслав Володин напомнил, что у каждого депутата в течение дня есть несколько возможностей зарегистрироваться для того, чтобы ему не засчитали прогул. Регистрацию можно пройти в начале пленарного заседания, а также после первого и второго перерыва.

Активная борьба с прогулами Госдуме VII созыва началась с первого дня работы. В частности, были приняты поправки в регламент об ужесточении депутатской дисциплины. Теперь на депутата может быть наложен штраф в размере одной шестой части получаемой им заработной платы за каждое пропущенное без уважительной причины заседание. Между тем, пока не поступало информации о примененных в отношении парламентариев штрафных санкциях.

Автор: Андрей Евлампиев7 июля 2017, 23:01

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