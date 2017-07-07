Владимир Путин познакомился с Меланьей Трамп

Президент России Владимир Путин познакомился с супругой американского лидера Дональда Трампа Меланьей. Первая леди США пришла на одно из мероприятий на полях саммита G20.
Подробности встречи не разглашаются. Фотографию опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.
Вторая встреча дня: Путин в Эльбской филармонии познакомился с Меланией Трамп pic.twitter.com/ZGzLot23jZ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
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