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Политика

Лавров поставил на место дерзкого журналиста

Сергей Лавров. Фото: Alexandra Beier/Gettyimages.ru
Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции в рамках саммита G20 проучил наглого журналиста. Сотрудник СМИ попытался перебить и опередить своих коллег, однако министр не позволил ему это сделать.
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"Позвольте вопрос по Сирии, будьте любезны", – корректно произнес один из журналистов. Вместе с ним к главе внешнеполитического ведомства обратилась еще одна сотрудница СМИ. Министр попросил мужчину уступить слово даме, и тот согласился с решением чиновника.

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Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

После этого журналист вновь попытался задать вопрос по Сирии, однако на этот раз его перебил коллега, стоявший у него за спиной. На протяжении нескольких секунд оба работника СМИ говорили одновременно, и Сергею Лаврову пришлось самостоятельно разрешить эту ситуацию.

"Слушайте, ну вы как, где воспитывались?" – с недовольством обратился к наглому репортеру министр иностранных дел. "Вот человек задал вопрос вообще первым, уступил даме", – упрекнул его Сергей Лавров.

Несколько позже главе внешнеполитического ведомства вновь пришлось пристыдить одного из окруживших его журналистов. "Вы знаете, вы меня не слушаете. Я же сказал, что обсуждался Корейский полуостров. Я сказал это дважды", – подчеркнул он в ответ на соответствующий вопрос репортера.

Во время пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства подвел итоги переговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. По его словам, президенты поддержали достигнутое в Омане трехстороннее соглашение между Россией, США и Иорданией об установлении на юго-западе Сирии демилитаризованной зоны.


Также Сергей Лавров отметил, что Путин и Трамп обсудили якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы США. Американский президент поддержал позицию своего коллеги, согласившись с тем, что Москва не имеет отношения к кибератакам.

Напомним, первая в истории встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалась более двух часов. Она проходила в закрытом режиме – журналистам разрешили побыть вместе с национальными лидерами около двух минут. Примечательно, что президенты отказались отвечать на вопросы работников СМИ и некоторое время говорили друг с другом шепотом.

Автор: Константин Улюкаев7 июля 2017, 21:52
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