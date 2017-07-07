О чем договорились Путин и Трамп

На первой в истории встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, как и предполагалось, шла речь об урегулировании конфликтов в Сирии и на Украине, кибербезопасности и ситуации вокруг Корейского полуострова.

Подробности рекордных по времени на саммите G20 переговоров сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Президенты поддержали достигнутое в Омане трехстороннее соглашение между Россией, США и Иорданией об установлении на юго-западе Сирии демилитаризованной зоны. Следить за безопасностью там будут подразделения российской военной полиции.

Нормандский формат по урегулировании конфликта на Украине останется неизменным, сообщил российский министр. Но при этом в США появится спецпредставитель по Украине, который в ближайшее время прилетит в Москву и встретится с российскими дипломатами.

Сергей Лавров сообщил также, что Дональд Трамп упомянул во время беседы пресловутое вмешательство Кремля в американские выборы. Эта тема не сходит с полос западной прессы, но президент США поддержал позицию Владимира Путина, который не раз заявлял о том, что Москва не имеет никакого отношения к кибератакам

Первая в истории встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалась более двух часов. Она проходила в закрытом режиме, но после беседы российский президент сообщил, что лидеры обсуждали ситуацию на Украине, сирийское урегулирование, борьбу с терроризмом и киберпреступностью.

Политический обозреватель американского телеканала NBC Дэвид Акин написал у себя в Twitter, что встреча Путина и Трампа стала самой продолжительной на саммите G20.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" проходит с 7 по 9 июля 2017 года в немецком Гамбурге. G20 – клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности "двадцатка" представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира.