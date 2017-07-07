Путин и Трамп беседовали вдвое больше положенного

В Гамбурге закончились двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые проходили на полях саммита G20. Политики беседовали с глазу на глаз более двух часов, сообщил журналист Дмитрий Смирнов.
Напомним, планировалось, что встреча глав государств займет не больше часа. По протоколу на такие мероприятия отводится до 45 минут.
Закончились переговоры Путина и Трампа: 2 часа 15 минут разговаривали президенты России и США pic.twitter.com/vGIvjg2pEk— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
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