Путин и Трамп беседовали вдвое больше положенного

В Гамбурге закончились двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые проходили на полях саммита G20. Политики беседовали с глазу на глаз более двух часов, сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

Напомним, планировалось, что встреча глав государств займет не больше часа. По протоколу на такие мероприятия отводится до 45 минут.