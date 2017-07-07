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Странности первой встречи Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Handout/Gettyimages.ru
В немецком Гамбурге в рамках саммита G20 прошла встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Пользователи Сети обратили внимание на многие странности этого переговорного процесса.
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Сотрудник кремлевского пула Дмитрий Смирнов отметил поразительное сходство беседы Владимира Путина и Дональда Трампа с разговором героев американского сериала "Карточный домик" Виктора Петрова и Фрэнка Андервуда. "Трамп явно готовился к разговору", – написал в социальной сети Twitter журналист. Отметим, что один из сезонов сериала рассказывает о взаимоотношениях России и США.

Также многие пользователи Сети обратили внимание на обстановку, в которой проходили переговоры. "Встреча состоялась!!!! Но что за странный цветок между лидерами? Говорят, что петунья) уточним)" – написал в социальной сети Facebook пользователь Риакремлин Пул.

Через время в соцсети появилась новая информация о неизвестном цветке. Как выяснилось, во время переговоров на столике стоял дельфиниум. "Специалисты рассказали, что полевые цветы на официальных переговорах это нетипично, но отметили, что именно эти символизируют добрые намерения", – пояснил Риакремлин Пул.

Не меньший интерес у пользователей Сети вызвало первое рукопожатие Путина и Трампа еще до переговоров. На этот раз американский президент не стал тянуть руку на себя, он лишь робко похлопал российского коллегу по плечу. Уже во время личной встречи главы двух государств повторили жест, и вновь в нем не было прежней хватки бывшего бизнесмена.

Отметим, что президенты отказались отвечать на вопросы журналистов во время переговоров. Путин и Трамп общались между собой очень тихо, не обращая внимания на сотрудников различных СМИ. Через некоторое время они согласились на камеру обменяться рукопожатиями, после чего встреча прошла в закрытом режиме.

Напомним, что встреча Путина и Трампа стартовала на полчаса позже, чем был запланировано. Репортеры были вынуждены ждать в коридоре, написал журналист Дмитрий Смирнов. "Рад с вами познакомиться. Мы с вами несколько раз говорили по телефону, но важные проблемы решаются во время личных встреч", – заявил Путин в беседе с американским коллегой. 

Автор: Константин Улюкаев7 июля 2017, 18:38
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