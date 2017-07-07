Началась первая официальная встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп начали первые официальные переговоры в Гамбурге на полях саммита G20. Об этом сообщают журналисты в социальной сети Twitter.

Встреча стартовала на полчаса позже, чем был запланировано. Репортеры были вынуждены ждать в коридоре, написал журналист Дмитрий Смирнов. "Рад с вами познакомиться. Мы с вами несколько раз говорили по телефону, но важные проблемы решаются во время личных встреч", – заявил Путин в беседе с американским коллегой.