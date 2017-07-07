Госдума пересчитает пропускающих заседания депутатов
Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сведения будут предоставляться об общем количестве отсутствующих, а не пофамильно. Так будет видна общая картина, "тогда будет нам всем проще", – заключил председатель нижней палаты парламента.
"Если вы не будете, коллеги, возражать, мы с вами после ежедневном утренней регистрации будем просить, чтобы председатель комитета по регламенту и организации работы Думы Ольга Викторовна Савостьянова делала информацию по количеству депутатов, находящихся в командировках как зарубежных, так и по России, а также находящихся на учебе; тех, кто находится на больничном и взяли за свой счет", – сказал Володин.
Спикер также напомнил, что у каждого депутата в течение дня есть несколько возможностей зарегистрироваться для того, чтобы ему не засчитали прогул. Регистрацию можно пройти в начале пленарного заседания, а также после первого и второго перерыва.
Активная борьба с прогулами Госдуме VII созыва началась с первого дня работы. В частности, были приняты поправки в регламент об ужесточении депутатской дисциплины. теперь на депутата может быть наложен штраф в размере одной шестой части получаемой им заработной платы за каждое пропущенное без уважительной причины заседание. Между тем, пока не поступало информации о примененных в отношении депутатов штрафных санкциях.
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