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Путин осчастливил Трампа на G20

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press\ John Macdougall
Президент России Владимир Путин на саммите "большой двадцатки" встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. В Сети появилось видео их приветствия.
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Это первые кадры, на которых российский лидер и Трамп находятся так близко друг к другу. На них видно, как Путин протягивает президенту США руку, тот отвечает за жест, при этом взяв его за локоть.

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Сюжеты Саммит G20

Во время рукопожатия американский лидер ведет себя эмоционально, не упуская возможности несколько раз дотронуться до президента России. При этом Владмир Путин ведет себя очень сдержанно. 

Пользователи Сети уже успели отреагировать на приветствие глав государств. "Рукопожатие Путина и Трампа: Дональд руку на себя тянуть не стал, но незаметно по плечу похлопал", – написал в своем Twitter-аккаунте российский журналист Дмитрий Смирнов.

 

СМИ попросили прокомментировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова запись Трампа в его аккаунте в Twitter о том, что он ждет "с нетерпением встречи с Владимиром Путиным, надо многое обсудить", спросив, ждет ли российский лидер этой встречи с тем же нетерпением. "Ответ положительный", – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Участники саммита G20. Фото: Matt Cardy/Getty Images

Стало известно, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу. "Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся", – заявил Песков.

На переговорах, которые пройдут выставочном центре Гамбурга во второй половине дня после второго рабочего заседания G20, как ожидается, будут обсуждаться темы Сирии и Украины, а также борьба с терроризмом, вопросы стратегической стабильности и двусторонняя проблематика. 

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Песков добавил, что при подготовке к встрече Путин принял к сведению заявления Трампа о якобы дестабилизирующем влиянии России, которые тот сделал накануне в Польше. 

Автор: Людмила Фоканова7 июля 2017, 14:45

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