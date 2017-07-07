Путин осчастливил Трампа на G20

Президент России Владимир Путин на саммите "большой двадцатки" встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. В Сети появилось видео их приветствия.

Это первые кадры, на которых российский лидер и Трамп находятся так близко друг к другу. На них видно, как Путин протягивает президенту США руку, тот отвечает за жест, при этом взяв его за локоть.

Во время рукопожатия американский лидер ведет себя эмоционально, не упуская возможности несколько раз дотронуться до президента России. При этом Владмир Путин ведет себя очень сдержанно.

Пользователи Сети уже успели отреагировать на приветствие глав государств. "Рукопожатие Путина и Трампа: Дональд руку на себя тянуть не стал, но незаметно по плечу похлопал", – написал в своем Twitter-аккаунте российский журналист Дмитрий Смирнов.

Donald Trump and Vladimir Putin shake hands for the first time pic.twitter.com/xJ5tgcmCKS — The Telegraph (@Telegraph) 7 июля 2017 г.

СМИ попросили прокомментировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова запись Трампа в его аккаунте в Twitter о том, что он ждет "с нетерпением встречи с Владимиром Путиным, надо многое обсудить", спросив, ждет ли российский лидер этой встречи с тем же нетерпением. "Ответ положительный", – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Стало известно, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу. "Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся", – заявил Песков.

На переговорах, которые пройдут выставочном центре Гамбурга во второй половине дня после второго рабочего заседания G20, как ожидается, будут обсуждаться темы Сирии и Украины, а также борьба с терроризмом, вопросы стратегической стабильности и двусторонняя проблематика.

Песков добавил, что при подготовке к встрече Путин принял к сведению заявления Трампа о якобы дестабилизирующем влиянии России, которые тот сделал накануне в Польше.