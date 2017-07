Путин осчастливил Трампа на G20

Это первые кадры, на которых российский лидер и Трамп находятся так близко друг к другу. На них видно, как Путин протягивает президенту США руку, тот отвечает за жест, при этом взяв его за локоть.

Во время рукопожатия американский лидер ведет себя эмоционально, не упуская возможности несколько раз дотронуться до президента России. При этом Владмир Путин ведет себя очень сдержанно.

Пользователи Сети уже успели отреагировать на приветствие глав государств. "Рукопожатие Путина и Трампа: Дональд руку на себя тянуть не стал, но незаметно по плечу похлопал", – написал в своем Twitter-аккаунте российский журналист Дмитрий Смирнов.

