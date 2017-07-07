Состоялось историческое рукопожатие Путина и Трампа

Продолжение: Макрон дал пожилой жене повод для ревности на G20

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп встретились в кулуарах саммита G20. "Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут встречу", – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отметим, что в рамках форума у российского лидера запланирована официальная встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает Life.ru. Переговоры начнутся в 16:45 мск.