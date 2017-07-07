Макрон дал пожилой жене повод для ревности на G20
Весь мир с большим интересом следит за новостями с саммита G20. Внимание миллионов приковано к главам государств.
Особенно СМИ заинтересовало приветствие Макрона и Меркель. В нем было больше тактильного контакта, чем того требует протокол и деловой этикет.
Главы государств обнялись и нежно поцеловались. При этом вид у президентов Франции и Германии был крайне довольный.
G20 Zirvesi başladı: Merkel liderleri karşılıyor https://t.co/IN9KfGfdAf pic.twitter.com/CvmV3r1Y2V— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 7 июля 2017 г.
Приветствие президента России Владимира Путина с Ангелой Меркель было довольно дружелюбным. Улыбаясь, они обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами.
Шутки на высшем уровне: Путин рассмешил Меркель во время рукопожатия pic.twitter.com/l4uBDxQKdK— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
Американский лидер Дональд Трамп поприветствовал канцлера Германии в своем стиле. Он похлопал Меркель по плечу.
Трамп в репертуаре: Президент США похлопал Ангелу Меркель по плечу pic.twitter.com/PMjgbMaplS— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
Отметим, Ангела Меркель при встрече с каждым главой государства была очень приветлива. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что она приняла гостей саммита как радушная хозяйка, сообщает "Газета.ru".
Встречу глав стран "Большой двадцатки" освещают около пяти тысяч журналистов. Мероприятия и заседания в рамках саммита будут проходить в течение двух дней.
Александра Куцевол рассказала, почему официально не вышла замуж за бывшего "Иванушку"
Поклонники поражены переменами во внешности артиста
Красотка обнажила на пляже свои роскошные прелести
Земля движется к краху, но это мало кто видит