Макрон дал пожилой жене повод для ревности на G20

На стартовавшем саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге президент Франции Эммануэль Макрон нежно поприветствовал германскую коллегу Ангелу Меркель. Их объятия привлекли внимание фотографов.

Весь мир с большим интересом следит за новостями с саммита G20. Внимание миллионов приковано к главам государств.

Особенно СМИ заинтересовало приветствие Макрона и Меркель. В нем было больше тактильного контакта, чем того требует протокол и деловой этикет.

Главы государств обнялись и нежно поцеловались. При этом вид у президентов Франции и Германии был крайне довольный.

Приветствие президента России Владимира Путина с Ангелой Меркель было довольно дружелюбным. Улыбаясь, они обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами.

Шутки на высшем уровне: Путин рассмешил Меркель во время рукопожатия pic.twitter.com/l4uBDxQKdK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.

Американский лидер Дональд Трамп поприветствовал канцлера Германии в своем стиле. Он похлопал Меркель по плечу.

Трамп в репертуаре: Президент США похлопал Ангелу Меркель по плечу pic.twitter.com/PMjgbMaplS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.

Отметим, Ангела Меркель при встрече с каждым главой государства была очень приветлива. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что она приняла гостей саммита как радушная хозяйка, сообщает "Газета.ru".

Встречу глав стран "Большой двадцатки" освещают около пяти тысяч журналистов. Мероприятия и заседания в рамках саммита будут проходить в течение двух дней.