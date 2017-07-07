Польша проучила зазнавшегося Порошенко

В этом году Украину не ждали на саммит "Трех морей", который прошел с участием президента США Дональда Трампа. Предыдущие приглашения украинский лидер Петр Порошенко проигнорировал.

В этом году собрание глав государств, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому или Черному морям, прошло без президента Украины Петра Порошенко, зато при участии американского лидера Дональда Трампа. Ради главы США мероприятие даже перенесли из Вроцлава в Варшаву. Порошенко в этом году звать не стали.

Киев проигнорировал первое заседание саммита в Хорватии, когда Украина получила приглашение. То же самое произошло и в 2016-м. В этом году оскорбленному Киеву объяснили, что на саммите будут присутствовать только представители стран – членов ЕС. В эфире украинского "5 канала" чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Щербак выразил сожаление, что из-за этого организация так и не стала "большой геополитической платформой стран, противостоящих России".

"Конечно, я думаю, что это просчет польской стороны, они не пригласили", – заключил Щербак. По мнению дипломата, Варшава могла позвать президента Петра Порошенко хотя бы в качестве гостя.

Проект "Трех морей" запустили президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент Польши Анджей Дуда. Инициативу подписали Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения – все, кроме одной бывшей социалистической страны.

По сути, "Инициатива трех морей" – воплощение идеи Междуморья. Она основана на извечном желании Варшавы снова, как во времена Великого княжества Литовского, воссоздать великую Польшу "от моря до моря", напоминает The New York Times. Позже эту идею подхватил первый глава возрожденного в 1918 году польского государства Юзеф Пилсудский, чей план предусматривал создание конфедерации под управлением Польши, которая объединила бы против России страны от Балтийского до Черного моря.