Трамп приготовил для Путина неожиданное предложение

Администрация президента США Дональда Трампа согласна оставить у власти главу Сирии Башара Асада и принять за основу российские предложения по зонам безопасности в этой стране. Так Вашингтон планирует разрешить сирийский конфликт.

Главная цель стратегии – не позволить боевикам захватить территории, с которых их выдавили ранее. В зонах безопасности не будет ни сирийских, ни американских военных, а контролировать ситуацию станут, например, "Сирийские демократические силы" – союзники США.

Российские военные смогут патрулировать территории, где сохранилась власть Башара Асада, сообщает RT со ссылкой на The Daily Beast и информаторов в конгрессе и Белом доме. "На поле боя появился работоспособный метод, при котором проамериканские и российско-сирийско-иранские группы находятся близко, но разделены", – отмечает американское интернет-издание.

Напомним, что предыдущий госсекретарь США Джон Керри настаивал на силовом варианте свержения Башара Асада: тот должен был утратить полномочия в результате полномасштабной военной операции, писала в январе 2017 года The Washington Times. Однако Керри не преуспел в популяризации этого сценария, а нынешнее американское правительство вовсе отказалось от свержения сирийского лидера.

Автором нового плана является госсекретарь США Рекс Тиллерсон. К слову, он будет присутствовать на первой личной встрече глав России и США, которая состоится в рамках саммита G20 в Гамбурге 7 июля. Там может быть представлена и стратегия Тиллерсона.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. На переговорах в Сочи 3 мая 2017 года они сошлись во мнении о необходимости мирного урегулирования кризиса.

Как писали Dni.Ru, лидер Турции уверен, что наступлению мира способствуют консультации в Астане между представителями сирийского правительства и вооруженной оппозиции. Однако, по его словам, некоторые участники конфликта саботируют этот процесс.