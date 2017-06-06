Путин провел переговоры с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с катарским лидером Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Темой беседы стали двусторонние отношения двух государств, в частности в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Обсудили политики и международную политику. Путин подчеркнул, что Москва считает необходимым искать выход из кризисных ситуаций путем дипломатии, сообщили в пресс-службе Кремля.
Запись с рукоблудием актера в женской одежде стала хитом
Примадонна оказалась с певицей за одним столиком в кафе
Эксперты считают, что 64-летняя Брижит Макрон задала новые стандарты образа первой леди
Певица преодолела стыд и легла загорать топлес