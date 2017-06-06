Путин провел переговоры с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с катарским лидером Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Темой беседы стали двусторонние отношения двух государств, в частности в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Обсудили политики и международную политику. Путин подчеркнул, что Москва считает необходимым искать выход из кризисных ситуаций путем дипломатии, сообщили в пресс-службе Кремля.